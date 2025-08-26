Venecia: Inauguran la “calle de los carteristas”
Para denunciar los frecuentes robos en el centro histórico
La iniciativa, según informaron los periódicos locales, fue obra de desconocidos como una protesta más contra los numerosos carteristas que "trabajan" en el centro histórico de la ciudad lacustre.
La forma gráfica se asemejaba a la de los "nizioleti", las "pequeñas hojas" que en Venecia indican la toponimia de los lugares.
En Venecia es célebre la concejala Monica Poli, de la Liga Norte, a la que llaman "Lady Pickpocket" (Dama carterista), porque suele recorrer la ciudad y gritar a los turistas extranjeros para alertarlos sobre la presencia de carteristas en las calles o en los "vaporetti".
El falso "nizioleto" fue retirado poco después por los bomberos y la policía local. (ANSA).
