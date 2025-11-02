Venecia revive puente flotante de 400 metros hacia el cementerio insular por el Día de los Difuntos

VENECIA, Italia (AP) — La isla de San Michele en Venecia es el lugar de descanso final del poeta estadounidense Ezra Pound, el compositor ruso Igor Stravinsky y muchos venecianos conocidos solo por sus seres queridos.

La ciudad de Venecia este año revivió una tradición largamente dormida de construir un puente temporal para permitir a los venecianos hacer la solemne travesía de 400 metros (un cuarto de milla) por la laguna a pie para rendir homenaje a sus muertos en la festividad católica de Todos los Difuntos.

En su forma original, la travesía se realizaba con barcos venecianos "peata" amarrados entre sí, cubiertos con tablones para caminar y anclados al lecho de la laguna. La práctica se detuvo en la década de 1950, probablemente a medida que los autobuses acuáticos públicos más regulares hicieron que la isla fuera más accesible.

Después de una ausencia de unas siete décadas, el puente fue revivido en 2019 con una construcción modular de pontones, pero la pandemia de COVID-19 interrumpió los planes para convertirlo en un evento anual, hasta este año.

“Lo hemos propuesto una vez más para que podamos reconectar la historia con las personas vivas", declaró la semana pasada el alcalde Luigi Brugnaro. "Es un viaje concreto. No es falso, no es filosófico. A pie, sobre el agua, una ruta hermosa que te hace entender muchas cosas sobre Venecia”.

La ciudad lagunar de Venecia está unida por cientos de puentes peatonales. Pero la ciudad históricamente ha construido puentes temporales en solo otras dos ocasiones, que perduran: a través del Canal de la Giudecca para la Fiesta del Redentor en julio, y a través del Gran Canal para la Fiesta de la Madonna della Salute el 21 de noviembre.

El paseo flotante hacia la isla de San Michele cerca de Murano es el más largo de los tres, atravesando un área relativamente poco profunda de la laguna desde el Fondamente Nove. El puente temporal se arquea hacia arriba para permitir el paso de taxis acuáticos, autobuses y ambulancias y otros tráficos de barcos. Su construcción moderna le permite soportar fácilmente mareas altas de 1 metro (más de 3 pies), dijeron las autoridades.

Se abrió el jueves en anticipación del Día de los Difuntos, cuando los italianos visitan los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos. Solo se permitió el acceso a los residentes en el puente de 15 metros (50 pies) de ancho hasta el domingo festivo. Se abrirá a los turistas el lunes.

“Normalmente no voy al cementerio por varias razones, pero estoy aprovechando esta circunstancia tan rara. Es una manera para mí de visitar a mis seres queridos”, indicó Antonio Vespignani.

Zhang Miao, una turista china, llegó a la isla por curiosidad en ferry el domingo, pero no sabía que era un cementerio.

“Para regresar al continente, usé el puente, que es mucho más conveniente y, además, es gratis”, comentó.

El cementerio se estableció en 1807, después de que Napoleón decretara que los entierros se trasladaran fuera de la ciudad. Tomó su nombre de la iglesia del siglo XV de la isla. Posteriormente se amplió cuando se rellenó un canal entre una isla vecina.

San Michele sigue siendo el principal lugar de entierro para el centro histórico de Venecia, incluso cuando gran parte de la población de la ciudad se traslada al continente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.