Esta selección, obviamente, se basa únicamente en consideraciones y predicciones personales, ya que estas películas no solo son inéditas, sino que provienen de un amplio catálogo. La más esperada de las cinco películas italianas en liza es, sin duda, "La Grazia" de Paolo Sorrentino, la película inaugural.

Esto se debe principalmente a su capacidad para mantener la trama en secreto. Oficialmente, es simplemente una "película de amor", aunque los rumores sugieren que el protagonista es en realidad un presidente de la República (el actor Toni Servillo) que se enfrenta a un dilema ético: ¿quién, entre dos candidatos, debería ser indultado? Sin embargo, el director ejecutivo de Mubi, Efe Cakarel, la calificó de "profunda, melancólica y mordaz" sobre el poder y la historia.

La película "mejor valorada" que ha entrado en la cima de la lista, incluyendo el León de Oro, es "La voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania. Su punto fuerte es la trágica realidad de la historia ocurrida el 29 de enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja recibieron una llamada de emergencia de una niña de cinco años, Hind Rajab, atrapada en un coche en Gaza con sus tíos y primos.

Hind pide ayuda por teléfono porque, entre otras cosas, es la única superviviente del coche donde se escondió bajo el asiento. Los voluntarios intentaron entonces conseguir una ambulancia, pero fue en vano. Esta película también está, sin duda, inspirada en "Venice4Gaza", la carta abierta de cientos de artistas que buscan usar el Lido como herramienta para presionar sobre lo que sucede en Medio Oriente.

“La más monstruosa y ambiciosa” es “Frankenstein”, la oscura fábula del mexicano Guillermo del Toro de Netflix. Un reparto estelar, compuesto por Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance y Lars Mikkelsen, narra el más clásico del cine de terror.

“La más relevante” es “Dead Man's Wire” de Gus Van Sant.

Bill Skarsg†rd, Dacre Montgomery, Al Pacino, Colman Domingo, Myha'la, Cary Elwes y John Robinson narran una historia real ocurrida en Leicester en 1977, cuando una toma de rehenes cautivó a los espectadores durante más de sesenta horas.

“La más alienígena” es, sin duda, “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone. Dos jóvenes nerds, obsesionados con teorías de la conspiración, secuestran a la dinámica directora ejecutiva (Stone) de una gran empresa, convencida de que es una extraterrestre dispuesta a destruir el planeta Tierra.

“La más Most Enzo Tortora” es la serie “Portobello”, dirigida por Marco Bellocchio. En el centro de todo se encuentra uno de los errores judiciales más sensacionales de Italia: el del presentador de televisión Enzo Tortora, acusado de afiliación a la Camorra.

Una oportunidad para que el director eche un vistazo a la Camorra, el terremoto de Irpinia, un sistema judicial deficiente y, sobre todo, aquellos años 80, llenos de acontecimientos inquietantes.

“La más Vladimir Putin” es “El mago del Kremlin” de Olivier Assayas. Basada en la novela de Giuliano da Empoli, con guion escrito por el director y Emmanuel CarrŠre: el ascenso de Putin (un impresionante Jude Law) desde la perspectiva de su asesor de imagen (Paul Dano).

En tanto, “La más glamurosa y fotografiable” es “Después de la Caza” de Luca Guadagnino, que lleva a Julia Roberts al Lido por primera vez, ansiosa por cientos de fotógrafos de todo el mundo. Es una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal cuando un estudiante estrella (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus colegas (Andrew Garfield).

A su vez, “La más familiar” es “Padre, Madre, Hermana, Hermano” de Jim Jarmusch, protagonizada por Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps y Sarah Greene. Tres historias separadas, pero interconectadas en tres lugares diferentes (Estados Unidos, Irlanda, Francia) que iluminan las relaciones familiares.

Finalmente, la comedia dramática más impactante es “J.

Kelly”, de Noah Baumbach, escrita junto a su esposa Greta Gerwig y rodada principalmente en Italia.

En el centro de la trama se encuentra un actor de éxito que atraviesa una crisis de identidad, interpretado por George Clooney. El reparto también incluye a Adam Sandler, Bill Kudrow y Laura Dern. (ANSA).