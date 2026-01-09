Venezolana Machado 'llegará la próxima semana' a Washington, según Trump

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado viajaría a Washington la próxima semana. Durante una entrevista en el programa "Hannity" de Fox News, se le preguntó a Trump si planea reunirse con Machado tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela que resultaron en la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Bueno, tengo entendido que vendrá la semana que viene en algún momento, y estoy deseando saludarla", respondió Trump. (Reportaje de Jasper Ward en Washington; Edición de Caitlin Webber, Editado en español por Juana Casas )