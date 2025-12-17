Venezolana PDVSA reanuda entrega de cargamentos petroleros tras ciberataque

Por Marianna Parraga

17 dic (Reuters) - La petrolera estatal venezolana, PDVSA, reanudaba el miércoles las entregas de cargamentos de petróleo en sus terminales tras un ciberataque esta semana que afectó sus sistemas administrativos centralizados, según la empresa y fuentes.

La compañía, que enfrenta un anunciado bloqueo estadounidense a todos los tanqueros sancionados que se acerquen o planeen salir de aguas venezolanas, logró aislar campos petrolíferos, refinerías, terminales y otras instalaciones de su sistema central para reanudar operaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes por la noche el bloqueo de buques sancionados, una semana después de que la Guardia Costera de ese país incautara un cargamento de crudo venezolano en aguas cercanas al país socio de la OPEP.

PDVSA detectó un ataque de ransomware días atrás y el software antivirus que utilizó para intentar solucionar el problema afectó todo su sistema administrativo, según una fuente de la compañía. En un ataque de ransomware, el software malicioso cifra los archivos de la víctima o bloquea su computadora, lo que a menudo causa graves interrupciones.

Los trabajadores de las terminales de PDVSA estaban el miércoles registrando manualmente los despachos para evitar una suspensión prolongada de las exportaciones, según las fuentes.

PDVSA informó en un comunicado que las exportaciones e importaciones de petróleo se habían normalizado y que su flota de buques tanque navegaba sin interrupciones.

Chevron, socio de PDVSA en empresas mixtas, estaba el miércoles cargando dos embarques de crudo destinados a Estados Unidos, según una de las fuentes y datos de envío.

No está claro cómo el presidente Trump impondrá su anunciado bloqueo contra los buques sancionados, ni si recurrirá a la Guardia Costera para interceptar embarcaciones como lo hizo la semana pasada. Washington ha desplegado miles de tropas y casi una docena de buques de guerra, incluido un portaaviones, a la región.

Venezuela rechazó la "grotesca amenaza" de Trump en un comunicado el martes por la noche, afirmando que el presidente estadounidense estaba violando el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad.

El embajador del país sudamericano ante las Naciones Unidas planea denunciar la amenaza de Trump, según el comunicado, compartido por la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

SE SECAN LAS EXPORTACIONES

Desde que Estados Unidos incautó el superpetrolero Skipper la semana pasada, solo los petroleros fletados por Chevron, que operan con autorización estadounidense, han zarpado sin grandes demoras. Un superpetrolero no sancionado zarpó esta semana en "modo oscuro" o con la señal apagada, transportando 1,8 millones de barriles de crudo pesado, según un documento interno de PDVSA y datos de monitoreo.

Más de 9 millones de barriles de petróleo venezolano permanecen varados en buques en aguas venezolanas, mientras clientes y transportistas exigen descuentos de precio y cambios contractuales a PDVSA, dijeron operadores y una fuente de la compañía esta semana.

Al menos media docena de petroleros han dado marcha atrás desde la semana pasada para evitar acercarse al Mar Caribe, que cuenta con una intensa vigilancia de buques estadounidenses, según TankerTrackers.com.

El conflicto también ha afectado las importaciones de nafta pesada, esenciales para que Venezuela pueda diluir su producción de petróleo extrapesado. La mayoría de los barcos que transportan nafta rusa a Venezuela han llegado y descargado desde el mes pasado, pero algunos otros han dado marcha atrás, según datos de monitoreo de buques. (Reporte de Marianna Párraga y Redacción Reuters)