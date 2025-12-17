Venezolana PDVSA reanuda las entregas de cargamentos de petróleo tras un ciberataque, fuentes.

17 dic (Reuters) - La petrolera estatal venezolana, PDVSA, estaba reanudando el miércoles el despacho de cargamentos de petróleo en sus terminales tras un ciberataque ocurrido esta semana que afectó sus sistemas administrativos centralizados, informaron fuentes cercanas a sus operaciones.

La compañía, que enfrenta un anunciado bloqueo estadounidense a todos los tanqueros sancionados que se acerquen o planeen salir de aguas venezolanas, logró aislar campos petrolíferos, refinerías, terminales y otras instalaciones de su sistema central para reanudar las operaciones. El presidente de Estados Unidos anunció el martes por la noche el bloqueo a los buques, mientras hace una semana se produjo la incautación de un cargamento de crudo venezolano.

Los trabajadores de las terminales están registrando manualmente las entregas para evitar una suspensión prolongada de las exportaciones, indicó la fuente. Chevron, socio de PDVSA en la empresa conjunta, estaba el miércoles cargando dos cargamentos de crudo con destino a Estados Unidos, según una de las fuentes y datos de envío. (Redacción Reuters)