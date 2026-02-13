Venezolana Pdvsa solo vende petróleo a empresas con licencia individual: fuentes

Por Arathy Somasekhar y Marianna Parraga

HOUSTON, EEUU, 13 feb (Reuters) -

Pdvsa se ha negado a vender petróleo a empresas sin licencias individuales de Estados Unidos en las últimas dos semanas, dijeron a Reuters cuatro fuentes de empresas que desean comprar cargamentos, lo que limita las exportaciones e impide que Venezuela vacíe más rápidamente sus tanques de almacenamiento.

Washington concedió una licencia general en enero que permite las exportaciones de petróleo, así como licencias individuales a los comerciantes Trafigura y Vitol para exportar crudo. Los permisos se concedieron tras una licencia restringida concedida el año pasado a Chevron para exportar crudo venezolano a Estados Unidos.

Venezuela depende de los ingresos por exportación de petróleo. Las licencias generales tienen por objeto eximir a las empresas de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana, que Washington ha relajado desde que capturó a Nicolás Maduro el mes pasado.

Sin embargo, los compradores de petróleo venezolano afirman que la licencia general no ha facilitado el comercio tanto como se necesitaba ya que su carácter amplio ha dejado muchas condiciones abiertas a interpretación, lo que plantea dudas sobre lo que está permitido y lo que no, según las fuentes.

Los ejecutivos de Pdvsa necesitan orientación específica de Estados Unidos sobre con qué empresas comerciar y condiciones más claras para poder rastrear los cargamentos y asegurar los ingresos, dijeron.

Los bancos estadounidenses también se han mostrado reacios a financiar las transacciones comerciales de petróleo venezolano, según tres fuentes, que mencionaron la naturaleza compleja de las licencias.

"Es posible que algunos bancos no quieran arriesgarse a procesarlas, o que no consideren que la actividad esté autorizada (...) es posible que los bancos estén actuando con mayor diligencia", dijo una fuente.

La reticencia de los bancos a financiar el comercio petrolero venezolano por ahora significará poco para los mayores comerciantes del mundo, que han generado miles de millones de dólares en beneficios en los últimos años y están inundados de efectivo. Sin embargo, es probable que suponga complicaciones para los actores más pequeños.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió el viernes dos licencias generales más que permiten a los productores de petróleo y gas operar en Venezuela. La medida, que permitirá a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol, además de otras empresas, ampliar sus actividades, ha supuesto la mayor flexibilización de las sanciones dirigidas al bombeo hasta la fecha.

Algunos posibles compradores también están esperando autorizaciones internas antes de comprometerse con Pdvsa, según fuentes, a medida que el Tesoro aclara los términos con el tiempo y los equipos jurídicos los estudian.

Las licencias generales para la venta y el comercio de petróleo no permiten actualmente la negociación del pago de la deuda con cargamentos de crudo, como sí lo hacían las autorizaciones anteriores. Esto supone un reto para muchos socios de Pdvsa, cuyo principal objetivo inmediato es recuperar los millones de dólares que se les adeudan. (Reporte de Arathy Somasekhar y Marianna Parraga en Houston, Nicole Jao y Saeed Azhar en Nueva York, Rob Harvey y Dmitry Zhdannikov en Londres. Editado en español por Javier Leira)