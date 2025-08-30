Venezolano Everson Pereira conecta su primer jonrón en triunfo de Rays sobre Nacionales

Los Rays de Tampa Bay se impusieron 4x1 sobre los Nacionales de Washington este viernes en el Nationals Park (Washington), en un juego donde el venezolano Everson Pereira conectó el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas con un batazo al jardín central.

Pereira, de 24 años y nacido en Cabudare, Venezuela, inició su carrera con los Yankees de Nueva York donde disputó 27 partidos en la temporada 2023.

Disputó la temporada 2024 en su totalidad en las Ligas Menores hasta que el 11 de agosto de 2025 fue seleccionado por los Rays para el primer equipo.

Desde su debut en MLB esta temporada, cuenta con cinco hits, un jonrón, dos carreras impulsadas, cinco bases por bola y 17 ponches.

Tampa Bay mejora su récord a 65 triunfos y 69 derrotas a seis juegos y medio del último cupo en la tabla por el comodín de la Liga Americana.

En otro resultado, los Guardianes de Cleveland anotaron dos carreras en la novena entrada para imponerse 5x4 sobre los Marineros de Seattle.

El dominicano Ángel Martínez ingresó al partido como corredor emergente y terminó impulsando una carrera en la parte baja de la octava entrada.

Por Seattle, el mexicano Andrés Muñoz (3-2) ingresó al relevo para cerrar el partido pero permitió dos carreras, una a su cuenta personal, sufriendo su segunda derrota de la temporada.

En extra innings, los Cardenales de San Luis derrotaron 7x5 a los Rojos de Cincinnati con un cuadrangular del panameño Iván Herrera.

Herrera, de 25 años, llega a 16 jonrones y 81 carreras impulsadas en su carrera en las Grandes Ligas.

Con la victoria, San Luis queda a un juego y medio de Cincinnati en una lucha directa por el tercer lugar de la división Central en la Liga Nacional.

Por otra parte, el dominicano Jhoan Durán llegó a 24 salvamentos luego del triunfo 2x1 de los Filis de Filadelfia sobre los Bravos de Atlanta.

Durán, de 27 años, suma su octavo salvamento con los Filis y el número 24 de la temporada luego de su traspaso de los Mellizos de Minesota.

Alec Bohm y Brandon Marsch impulsaron las dos carreras de Filadelfia mientras que el curazoleño Jurickson Profar lo hizo para Atlanta.

Cinco carreras en la primera entrada marcaron el camino a la victoria 19x9 de los Mets de Nueva York sobre los Marlins de Miami en Citi Field (Nueva York); las 19 carreras marcan un récord para un partido de los Metropolitanos en casa.

El dominicano Juan Soto, Brandon Nimmo (2), Pete Alonso, Mark Vientos y el venezolano Luis Torrens fueron los partícipes de los seis cuadrangulares en la jornada.

Nueva York anotó cinco carreras en el primer episodio, siete en el segundo y seis en el octavo.

El puertorriqueño Francisco Lindor se sumó a la fiesta con un doble que impulsó dos carreras en la segunda entrada.

Mientras tanto en la lomita, el joven Jonah Tong (1-0) de apenas 22 años, salió victorioso en su debut en MLB luego de cinco entradas en las que permitió cuatro carreras, una a su cuenta personal.

