Venezolanos acogidos en embajada de Argentina se sienten protegidos, dice uno de ellos

Buenos aires (ap) — el exdiputado venezolano omar gonzález moreno informó el miércoles que es uno de los seis opositores al gobierno de nicolás maduro acogidos en la embajada argentina en caracas donde, afirmó, se sienten protegidos pese a que las autoridades han interrumpido el suministro de electricidad y agua.

González Moreno, dirigente del partido Vente Venezuela, dijo a Radio Rivadavia de Buenos Aires que la decisión del presidente Javier Milei de acoger a los políticos “perseguidos” por el gobierno venezolano en la residencia oficial de la embajada argentina es “absolutamente valiente”. “Nos sentimos seguros acá", sostuvo sobre el hecho que ha tensionado al máximo las ríspidas relaciones entre ambos países.

El dirigente político no identificó a los otros opositores que se encuentran en la embajada. En tanto, una empleada de la cancillería argentina con la que se comunicó The Associated Press no quiso suministrar sus nombres alegando razones “de seguridad”.

El gobierno de Milei, un economista de ultraderecha que asumió en diciembre, informó la víspera que había “acogido a líderes de la oposición venezolana en la residencia oficial de la embajada argentina en Caracas” y denunció el posterior corte del servicio de luz en las instalaciones.

La medida que tomó el gobierno apuntando a “los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela” se concretó tras el polémico cierre de la inscripción de candidatos para las elecciones generales del 28 de julio, en las que el izquierdista presidente venezolano aspira a un tercer periodo. El proceso electoral se ha visto alterado por el bloqueo a la postulación de la líder opositora María Corina Machado y de su sustituta Corina Yoris.

González Moreno acotó que desde que el gobierno de Maduro supo de la presencia de los opositores en el lugar comenzó "un asedio a la sede diplomática”.

“Nos han cortado la electricidad y secuencialmente, las refrigeradoras, el agua y los servicios elementales. Hay evidencias de videos de cómo funcionarios de la estatal empresa eléctrica de Venezuela retiraron parte de los equipos sólo a la sede diplomática de Argentina, a la residencia del embajador argentino en Caracas, el servicio eléctrico”, señaló el líder político.

Acotó que ninguno de los acogidos en el lugar ha realizado trámites para pedir el asilo.

El gobierno argentino no nombró un embajador y Gabriel Volpi es el encargado de negocios en Caracas.

“Seguimos en la lucha por la liberación de Venezuela. Si de algo se nos acusa a los que estamos en la embajada es porque defendemos el sagrado derecho a la libertad privada, el libre mercado”, aseveró González Moreno.

La semana pasada la Fiscalía General de Venezuela ordenó la aprehensión de nueve opositores, entre ellos González Moreno y la jefa de campaña y mano derecha de Machado, a quienes señala de estar vinculados con presuntos actos de violencia para desestabilizar al gobierno.

Según el fiscal general venezolano Tarek William Saab estos opositores están involucrados en una trama conspirativa que incluía asaltos a cuarteles militares y manifestaciones, entre otras acciones violentas.

El portavoz presidencial argentino Manuel Adorni expresó por su lado el deseo de una “pronta solución” a la situación de los seis opositores venezolanos.

“Es un tema muy delicado en el que vamos avanzando paso a paso”, afirmó Adorni en una rueda de prensa, sin dar más detalles

Adorni señaló que la cancillería argentina está siguiendo la situación y se limitó a manifestar el deseo de que “Venezuela tenga elecciones democráticas, libres y sin obstáculos”.

El gobierno de Milei ha advertido a Venezuela sobre "cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección”.