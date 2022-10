Venezolanos irrumpen en calles de Managua rumbo a Estados Unidos

Grupos de hombres y mujeres que emigran desde Venezuela deben "guerrearla" (luchar) a su paso por la capital nicarag√ľense para continuar su viaje rumbo a Estados Unidos a pesar de la nueva medida migratoria de expulsarlos si entran de forma irregular.

La presencia de los sudamericanos es notoria en semáforos y calles próximas a la terminal de autobuses de "El Mayoreo", un paso obligado por Managua, donde ofician de vendedores ambulantes, limpian vidrios de autos o piden ayuda para seguir su viaje al norte.

Duermen en champas de pl√°stico que tienden bajo √°rboles o en las bancas de la terminal. Los nicarag√ľenses se muestran solidarios con sus penurias.

"Nos ha tocado de todo, guerrearla, pasar hambre, fr√≠o, dormir en las calles, pedir porque estamos sin dinero", dijo a la AFP Carol Velasco, 29 a√Īos, originaria del Estado de Zulia.

La nueva pol√≠tica migratoria de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que ingresen de forma irregular tom√≥ por sorpresa a muchos migrantes mientras atravesaban la selva paname√Īa de El Darien en condiciones de extremo peligro.

Pese a eso, Velasco esta determinada a llegar. "La opción de regresar está complicada; con qué dinero nos devolvemos; yo tengo pasaporte pero esta vencido, así no puedo volar, entonces qué hacemos. Tenemos que seguir", destacó.

Alberto Jim√©nez, 28 a√Īos, de La Guaira (Estado de Vargas) asegura que "uno hace lo que sea para seguir avanzando: recoger basura, vender chupeta (paletas), limpiar vidrios de los carros en el sem√°foro". "Me ha tocado pedir (dinero)", confes√≥.

A su lado, est√° Fidel Burgos, de 25 a√Īos. Su compa√Īero de viaje dice tajante: "el √ļnico que me puede detener es Dios, pero el presidente (de Estados Unidos Joe Biden) no me va a detener".

"Tengo que llegar all√° (frontera de Estados Unidos) y tratar de solucionar como hago para entrar, pero regresar es muy duro", expres√≥ Burgos, tambi√©n originario del Estado de Zulia. Tres a√Īos antes sali√≥ de su pa√≠s hacia Colombia y de ah√≠ comenz√≥ su periplo hacia Estados Unidos.

Para los venezolanos la nueva política migratoria es "injusta" y están en una carrera contra el tiempo para llegar a la frontera, y esperan que haya flexibilidad o prorroga para los que ya estaban en la ruta y se les permita entrar.

Jr/llu

AFP