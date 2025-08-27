Venezolanos luchan a diario para alimentar a sus hijos en medio de la crisis

CORO, Venezuela (AP) — El pequeño refrigerador y despensa de Alnilys Chirino están casi vacíos: un puñado de pimientos y hierbas marchitas, un kilo de arroz, medio kilo de frijoles, un poco de carne enlatada, algo de harina. Chirino solía preocuparse por que la comida se echara a perder rápidamente por el calor abrasador del oeste de Venezuela. Hoy en día, sus escasas provisiones rara vez duran lo suficiente como para descomponerse.

Aun así, la mujer de 51 años debe hacer que esos artículos duren varios días. Sus tres hijos adolescentes dependen de ello. Duermen, estudian, trabajan, rezan y juegan con hambre. Lo mismo hacen millones de venezolanos en todo el país.

El más reciente derrumbe de la economía venezolana, los cambios en la ayuda extranjera, las sanciones de Estados Unidos y los recortes a los subsidios y programas del Estado han hecho que muchas necesidades simplemente sean inasequibles para el 80% de los residentes que, según cálculos, viven en la pobreza. Vivienda, medicinas, servicios públicos, pero ninguna necesidad es tan urgente como la comida.

En el estado occidental de Falcón, donde las refinerías de petróleo estatales ofrecían muchos empleos bien remunerados antes de que el país se desmoronara en 2013, más de dos docenas de residentes, como Chirino, describieron a The Associated Press cómo sus problemas se centran en la comida y cómo piensan en el tema —cómo comprarla, cuánto y dónde— todos los días.

Los expertos afirman que, aunque una crisis de nivel de hambruna no es inminente en Venezuela, la grave inseguridad alimentaria es un desastre que marcará a la población con desafíos de salud física y mental de por vida.

El presidente Nicolás Maduro —quien asumió el cargo este año, a pesar de pruebas creíbles de que perdió la reelección— ha generado condiciones económicas que han limitado en gran medida el acceso de las personas a la comida en todo el país, ya que el valor de los salarios se ha desplomado. Los comedores populares que alimentaban a miles de personas, en su mayoría niños, se han visto obligados a cerrar mientras el gobernante apunta a oponentes reales y percibidos mediante una nueva ley que restringe el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

La oficina de prensa del gobierno no respondió a un mensaje en busca de comentarios sobre la inseguridad alimentaria en medio de la crisis económica.

Padres, educadores, médicos, trabajadores humanitarios y líderes religiosos dicen que la comida simplemente está fuera del alcance de muchos, siendo los niños los que más sufren. Se acuestan temprano para evitar los dolores del hambre, faltan a la escuela y se arrebatan la comida entre ellos en los sitios de ayuda.

La familia de Chirino es una de las que temen cada vez más el regreso de la desnutrición y el hambre que azotaron al país de 2016 a 2018.

Ella se preocupa constantemente por sus adolescentes: Juan, José y Angerlis Colina.

“Me preguntan, ‘¿qué vamos a hacer mañana?”, dijo Chirino. “¿Qué vamos a comer?”.

Para los Chirino, al igual que para millones de venezolanos, la comida de cada día es una lucha.

Pan para el desayuno, si no hay dolores de cabeza

Juan Colina toma tres panes —lo único que desayunará en este día de verano— y los sumerge en una bebida azucarada con sabor a naranja. Fue algo así como un lujo. El dinero ha perdido tanto valor en los últimos meses que la familia generalmente solo bebe agua del grifo y rara vez come proteínas.

Se han acostumbrado a ello. Juan se sintió afortunado de despertarse sin dolor de cabeza. José no tuvo tanta suerte y se quedó en la cama.

A menudo faltan a la escuela cuando se sienten así. La ley garantiza a todos los estudiantes un almuerzo gratuito diario, pero eso no ha sucedido desde hace mucho tiempo, dijeron familias y maestros de toda Venezuela a la AP.

Cuando las comidas dejaron de servirse y la calidad de la educación cayó, los estudiantes comenzaron a faltar regularmente a la escuela durante la última década, una tendencia documentada por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

Expertos en salud dicen que la proteína animal es lo primero que las familias reducen o eliminan de su dieta cuando los precios aumentan, y tienden a sustituirla por alimentos más baratos y menos nutritivos. Pero la mala nutrición puede producir un retraso en el crecimiento, dolores de cabeza, fatiga y otros problemas de salud en los niños.

Chirino lo sabe muy bien.

“Es su alimentación”, dijo, refiriéndose a los dolores de cabeza de sus hijos.

Pero la última vez que pudo permitirse comprar carne —suficiente carne molida para quizás dos porciones— fue en mayo.

El almuerzo para los estudiantes es cada vez menos frecuente

A la hora del almuerzo, José se quedó en su habitación, con la cabeza palpitante. Angerlis se sentó a la mesa junto con su madre y Juan para almorzar antes de ir a la escuela.

Chirino cocinó una olla de arroz y otra de frijoles negros, que su madre le dio el día anterior, cuando la despensa estaba prácticamente vacía. Chirino, Angerlis y Juan comieron un tazón cada uno. Juan se rio cuando Angerlis se quemó la lengua por comer demasiado rápido.

Días antes, dijo Angerlis, un compañero de clase que no había comido se desmayó en la escuela. Pero aun sabiendo que no habría comida en el colegio, tomó su mochila y se fue.

Maestros y administradores de todo el país han renovado sus súplicas para que los padres mantengan a los niños en casa si no han consumido al menos una comida y si no tienen alimentos para llevar durante los descansos.

Pero no todos cumplen con la solicitud, y los estudiantes no siempre pueden ocultar su hambre ante sus compañeros y otras personas.

El gobierno de Maduro generalmente suministra a las escuelas pollos enteros congelados y alguna combinación de harina de arepa, arroz, pasta, frijoles, sardinas, carne enlatada, leche en polvo, lentejas, sal y aceite de cocina. Pero maestros, cocineros y administradores dicen que lo que reciben no es constante y resulta insuficiente.

Y con poco para comer en casa, en las ocasiones en que el aroma de la comida se esparce por los edificios escolares, más estudiantes piden una segunda ración.

“Hay unos que tenemos que, naguara, repiten dos o tres veces. Hay muchachos que comen bastante”, dijo Deyanira Santos, cocinera en una escuela de 170 estudiantes que no había recibido suministros en tres semanas. “Tienen necesidades en su casa… ‘Ya comí. ¿Me puede dar otra para llevármela?’. Se les echa en una tacita”.

Períodos de hambre y comida de baja calidad

En casa, Chirino revisó la ropa, accesorios y ropa de cama que vende a vecinos y conocidos. Sus únicas fuentes de ingresos son los US$70 al mes que gana con sus ventas y un estipendio mensual del gobierno de unos US$4. Lo gasta todo en comida.

El debilitamiento del bolívar es el motor de la crisis monetaria de Venezuela. Cuando una moneda pierde rápidamente una parte importante de su valor, el dinero de las personas alcanza para comprar menos porque los precios, particularmente de los bienes importados, como aproximadamente la mitad de los alimentos de Venezuela, aumentan constantemente para igualar el tipo de cambio. Esto también ha provocado que la inflación aumente y que los salarios se estanquen.

El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares, o US$0,90, no ha aumentado desde 2022, situándolo muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de US$2,15 al día. Aun con los estipendios del gobierno, muchos trabajadores del sector público sobreviven con unos US$160 al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado gana alrededor de US$237, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El precio de una canasta básica de alimentos ha superado los US$500, según el Observatorio, que es una organización de economistas, algunos de los cuales fueron detenidos este verano después de que se publicaran datos de alta inflación, mientras el gobierno reprime la disidencia.

“Es cada día más difícil el acceso de las personas a los alimentos de cierta calidad”, dijo el reverendo Gilberto García, cuya iglesia católica dirige un comedor popular. “La gente come, pero ordinariamente come carbohidratos. Y con eso la gente sobrevive”.

Una cena simple es mejor que nada

Chirino calentó carne enlatada y la sirvió con arroz para la cena.

Su hija adulta y su nieto pequeño se unieron a ellos; más bocas que alimentar, pero estaban agradecidos de tener incluso una pequeña comida en la mesa.

A una cuadra de distancia, la gente hacía fila fuera de la tienda de conveniencia del vecindario.

Chirino forma parte de los muchos venezolanos que adquieren alimentos casi exclusivamente en tiendas de esquina, donde pueden acumular una cuenta y acudir una, dos, incluso tres veces al día. Los residentes de la ciudad también compran en mercados públicos, pero los viajes a la tienda de comestibles son poco frecuentes.

“Le damos fiado a los vecinos que sí pagan cuando les llega el pago del trabajo o el bono”, dijo Diego Reverol, cuya familia es dueña de una tienda de esquina, refiriéndose a un estipendio que los empleados estatales reciben el día 15 del mes.

Quienes se inscriben en el programa de subsidios dirigido por el partido gobernante tienen acceso a otros estipendios del gobierno, pero son mucho más pequeños que los de los empleados estatales. El programa también ofrece a las familias la opción de comprar mensualmente una combinación de alimentos, la misma que se distribuye a las escuelas. Sin embargo, la mayoría de las dos docenas de personas en Falcón que hablaron con la AP dijeron que no habían recibido los alimentos desde la primavera.

Yamelis Ruiz señaló que los desafíos de su familia se ven agravados por la pérdida de la importante ayuda del Programa Mundial de Alimentos, que distribuía comida, reabastecía los comedores escolares y servía comidas después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro en 2021 para apoyar a los más vulnerables. El PMA priorizó a Falcón, con sus enormes dunas de arena y cadenas montañosas que llegan al Mar Caribe, debido a los problemas particulares de inseguridad alimentaria de la población.

Pero este año, el PMA redujo drásticamente su ayuda en Venezuela, incluido Falcón y otros lugares, mencionando desafíos de financiamiento. Ruiz dijo que ya había dejado de recibir raciones mensuales de alimentos no perecederos del PMA cuando la organización redujo de 20 a 8 los días en que alimentaría a niños y familias en las escuelas.

“Comida o medicinas. O compro una cosa o la otra”, dijo Ruiz, cuya hija tiene una condición cerebral congénita que requiere un costoso tratamiento.

Los fines de semana, hay almuerzo en el comedor de la iglesia, por ahora

Aun cuando las organizaciones sin fines de lucro locales e internacionales se han visto obligadas a suspender sus esfuerzos de asistencia en Venezuela, la iglesia de Chirino todavía ofrece un almuerzo semanal en su comedor.

Chirino, una devota católica, se siente bendecida. A menudo va a misa con su familia antes de la comida, pero en este día Juan se sintió demasiado fatigado para asistir a la ceremonia.

Se desconoce el alcance del hambre en todo el país.

El doctor Huniades Urbina, pediatra y exdirector del hospital pediátrico público más grande de Venezuela, dijo que eso se debe, en parte, a que los hospitales administrados por el gobierno han prohibido que el personal incluya la desnutrición en los expedientes médicos de los pacientes.

Chirino ve esa hambre cada semana en los rostros de quienes hacen fila para recibir comida. Juan logró levantarse de la cama y llegar a la iglesia justo a tiempo para esta comida: una arepa rellena de carne molida y plátanos.

Había más de 70 niños; sus voces parlanchinas se apagaban mientras comían. Terminando en tiempo récord, docenas de ellos se agolparon en el mostrador donde los cocineros voluntarios estaban listos para repartir las sobras. Algunos empujaban; otros levantaban los brazos o se paraban de puntillas.

“Yo, yo, yo”, gritaban algunos, buscando una segunda arepa.

Un niño aún no mordía la suya cuando vio a un amigo con las manos vacías. Sin dudarlo, la partió por la mitad. Los niños compartieron, cada uno terminó de comer en menos de un minuto, y se fueron.

Chirino se había negado a tomar una arepa. No quería quitarle una a un niño hambriento. Pero cuando la mayoría de los chicos se fueron, un cocinero le entregó una. Comenzó a comer sola, y pronto José se unió a ella. Alcanzó su plato, agarrando la mitad de la arepa y dando algunos bocados.

También su hijo seguía hambriento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.