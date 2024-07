venezolanos protestan en las calles por triunfo maduro, comunidad internacional pide transparencia

(Cambia título, agrega protestas)

CARACAS, 29 jul (Reuters) - Manifestantes se congregaron el lunes en las calles de pueblos y ciudades de Venezuela, después de que el presidente Nicolás Maduro se asegurara un tercer mandato en una tensa elección el fin de semana, en medio de reclamos de la oposición y de la comunidad internacional de que se den a conocer conteos completos.

Durante la tarde, multitudes estaban en las calles y en varias zonas las concentraciones eran dispersadas por cuerpos de seguridad. Mientras, gobiernos en Washington y otros países ponían en duda los resultados oficiales que mostraron un triunfo de Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo justo después de la medianoche que Maduro había ganado un tercer mandato con el 51% de los votos, un resultado que prolongaría por seis años la gestión del chavismo, que ya lleva un cuarto de siglo.

Pasado el mediodía, el consejo proclamó triunfador a Maduro, un exchofer y excanciller de 61 años, y le entregó una diploma como ganador de los comicios.

El presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, no reveló si habían terminado el escrutinio del 100% de los votos y sólo agregó que el mandatario ganó con la "mayoría relativa de votos válidos".

"Estamos hartos de esto, queremos libertad, queremos ser libres para nuestros hijos", dijo a Reuters el mototaxista Fernando Mejía, de 41 años, mientras marchaba en la ciudad de Maracay con su familia.

Las protestas callejeras siguieron a cacerolazos en barrios de todo el país. Muchos de los que marchaban se habían llevado sus cacerolas.

En El Valle, una zona en el sur de Caracas, la policía lanzó gases lacrimógenos en un intento de dispersar a los manifestantes.

En Caracas, a unas cuatro cuadras del Palacio de Miraflores, o la casa de gobierno, hombres enmascarados, vestidos de civil y armados cerraron el paso a un grupo de manifestantes, entre mujeres y hombres, que a unos 200 metros gritaban "libertad, libertad", "y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer", según testigos Reuters.

Manifestaciones similares se escenificaban desde el centro, este y oeste de Caracas.

En Coro, capital del estado Falcón en el noroeste, los manifestantes derribaron una estatua que representaba al fallecido presidente y mentor de Maduro, Hugo Chávez.

González ganó con el 70% de los votos, dijo Machado, a quien se le ha prohibido ejercer cargos públicos en una decisión que considera injusta. Se violaron las reglas el día de la votación, dijo la oposición, citando que se le impidió a sus testigos asistir al recuento, entre otras cuestiones.

Uno de los reclamos de organismos como las Naciones Unidas y el Centro Carter, así como varios países de la región, es conocer la totalidad de votos en cada una de las más de 15.000 mesas que operaron en el país, como se ha hecho tradicionalmente en Venezuela, para poder constatar la transparencia de la jornada.

El Centro Carter suspendió su declaración prevista para el martes. Una fuente dijo que la representación que viajó a Venezuela no divulgaría su informe preliminar sobre las elecciones y que sería incluido en su informe final.

El fin de semana, Brasil envió al embajador Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia, para monitorizar las elecciones. En un comunicado, Amorim afirmó que "como en toda elección debe haber transparencia, el CNE fue el responsable de brindar las actas que sustentan el resultado anunciado".

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó manipulación electoral y represión, y dijo que el anuncio de que Maduro había ganado un tercer mandato había sido despojado a la elección de "cualquier credibilidad".

Caracas y Washington mantienen desde hace tiempo una conflictiva relación que se remonta a la era del gobierno de Hugo Chávez. Maduro asumió el cargo por primera vez tras la muerte de su mentor en 2013 y su reelección en 2018 es considerada fraudulenta por Estados Unidos y otros países.

Sondeos independientes a pie de urna apuntaban a una gran victoria de la oposición tras las entusiastas muestras de apoyo a González y a la líder opositora María Corina Machado durante la campaña.

González, un exdiplomático de 74 años, obtuvo el 70% de los votos, según Machado, que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos en una decisión que considera arbitraria e ilegal.

Cacerolazos en zonas populares

En la ciudad de Maracaibo, en el estado petrolero de Zulia, al oeste del país, desde horas de las mañana había cacerolazos. Entre las manifestantes estaba Dalia Romero, una maestra jubilada de 59 años, quien dijo que "Maduro rompió ayer el sueño que más anhelaba, volver a ver a mi única hija que hace tres años se fue a Argentina".

"Yo me quedé sola aquí con cáncer de seno para que ella pudiera trabajar allá y mandarme para el tratamiento, ahora sé que voy a morir sin volver a verla y sola", agregó ahogada en llanto sentada en una plaza del norte de Maracaibo

No estaba claro cuál sería el siguiente paso de la oposición. González dijo que no estaba llamando a sus partidarios a tomar las calles, ni a cometer actos de violencia.

Antes de los resultados del domingo, se produjeron incidentes en todo el país, incluida la muerte de un hombre en el estado de Táchira y refriegas en colegios electorales de Caracas y otros lugares. La policía dispersó una protesta en Catia, tradicional bastión oficialista en el oeste de Caracas.

En varias zonas populares de las principales ciudades del país habían cacerolazos desde temprano, según testigos Reuters. La policía dispersó una de las protestas en Catia en el oeste de Caracas, tradicionalmente un bastión del partido gobernante en las primeras horas de la mañana.

José Sánchez, un mecánico de 38 años, dijo que anoche "andaba celebrando por todos lados de Maracay, fuimos a varias escuelas y cuando escuchábamos ganó Edmundo aquí, ganó Edmundo allá, nos fuimos y recorrimos la ciudad, había caravana y todo".

Pero "apenas dieron ese boletín (electoral) no quedó ni un alma (...) Me encerré en la casa. Hoy se siente como todo está golpeado, las calles solas, nadie quiere salir ni a trabajar, me pregunto donde están esos 5 millones que votaron por Maduro", agregó Sánchez en Maracay, capital del estado central de Aragua.

En Valencia, en el estado Carabobo, en el centro del país, Josefina Cárdenas, una contadora de 51 años, dijo que las autoridades "se pasaron" o que cruzaron los límites.

"Ya sabíamos que este fraude podía ocurrir, pero como decimos en buen venezolano, se pasaron. Se pasaron porque nadie les cree a ellos que ganaron", dijo. Agregó que en el centro que sufrago hubo retrasos y "aun así, bajo el sol de más de 30 grados, nadie se movió hasta votar. Ya amanecimos como una nueva Nicaragua".

En un comunicado conjunto el lunes, los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron "la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes" y anunciaron que pedirán una reunión urgente de la OEA sobre las elecciones.

En respuesta, la cancillería venezolana dijo que decidió "retirar todo el personal diplomático en de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, y Uruguay, al tiempo de exigir a esos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano".

Rusia, Cuba, Honduras y Bolivia aplaudieron la victoria de Maduro.

En teoría el CNE es un organismo independiente, pero la oposición dice que actúa como un brazo del gobierno de Maduro.

Machado había pedido a los militares del país que respetaran los resultados de la votación, afirmando que los votantes habían dejado claro que no querían a Maduro. Los militares de Venezuela siempre han apoyado al mandatario y no ha habido señales públicas de que los líderes de las fuerzas armadas estén rompiendo con el Gobierno.

Edison Research publicó una encuesta a pie de urna que mostraba que González, un exdiplomático de 74 años conocido por su comportamiento tranquilo, había obtenido el 65% de los votos, frente al 31% de Maduro. La empresa local Meganalisis predijo un 65% de votos para el opositor y algo menos del 14% para el actual mandatario.

