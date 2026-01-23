Venezuela: 15 años de prisión para un estudiante de periodismo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció la sentencia, indicando que el joven está acusado de incitación a la rebelión y al odio.

El juicio se llevó a cabo en el estado de Cojedes, pero Alvarado, a pesar de ser civil, permanece detenido en una base de la Guardia Nacional en Guanare, estado de Portuguesa.

El sindicato califica el caso como emblemático del llamado "ciberpatrullaje", una práctica de vigilancia digital que ha dado lugar a numerosas detenciones arbitrarias en los últimos años.

La sentencia coincide con el anuncio del gobierno de la liberación de varios presos políticos: según la ONG Foro Penal, 154 personas han sido liberadas, pero aproximadamente 780 permanecen detenidas.

El Colegio Nacional de Periodistas condenó la decisión del tribunal, afirmando que "no puede haber reconciliación sin una prensa libre". (ANSA).