Venezuela: 16 petroleros sancionados desafían bloqueo EEUU

Durante semanas, según un análisis del New York Times, los buques habían sido detectados mediante imágenes satelitales atracados en puertos venezolanos.

Pero para el sábado, un día después de la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, todos habían desaparecido de esos lugares.

Cuatro fueron rastreados por satélite mientras navegaban hacia el este a unas 30 millas de la costa, utilizando nombres falsos de buques y proporcionando posiciones incorrectas, una táctica engañosa conocida como "spoofing".

Según comunicaciones internas de la petrolera estatal venezolana y dos personas de la industria petrolera del país —que hablaron anónimamente por temor a represalias—, estos cuatro zarparon del puerto sin autorización del gobierno interino.

Estas salidas podrían interpretarse como un primer acto de desafío al control de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Los otros 12 no transmiten ninguna señal y no han sido detectados en nuevas imágenes de satélite. (ANSA).