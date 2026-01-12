Venezuela: 42 presos con pasaporte italiano en las cárceles chavistas

Así lo aclaró el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, quien añadió que en la mayoría de los casos —24 personas— se trata de presos políticos y que el gobierno está trabajando "para lograr que el mayor número posible pueda ser liberado".

Existe, por tanto, una esperanza para estos otros 24 ciudadanos con doble nacionalidad, a menudo encarcelados por motivos políticos o por haber expresado opiniones contrarias al Gobierno chavista.

Al menos siete de esos presos, recordaba hace pocos días el diario Avvenire, se encuentran en la tristemente célebre prisión de Rodeo I, la misma en la que estuvo recluido Trentini.

Entre ellos figura Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, empresario italiano de 47 años, originario de Avellino, detenido el 2 de agosto de 2024. Según su familia, permanece en condiciones extremas de aislamiento, padece asma, ha perdido 18 kilos y se encuentra en un estado de profunda postración.

Otros italo-venezolanos estarían recluidos en una instalación igualmente temida: El Helicoide, en Caracas, conocida por el uso sistemático del aislamiento y los duros interrogatorios.

Allí se encontrarían, entre otros, Gerardo Coticchia Guerra (detenido hace más de cinco años), el ingeniero de 55 años Juan Carlos Marruffo Capozzi y el abogado penalista Perkins Rocha, de 63 años, trasladado junto a la italiana Maria Constanza Cipriani, que no quedó detenida. Rocha es asesor jurídico de confianza de la líder opositora María Corina Machado.

En la misma estructura debería estar recluido también Hugo Enrique Marino Salas, desaparecido sin dejar rastro desde el 20 de abril de 2019.

Si bien hay margen para la esperanza, la incertidumbre sobre la situación venezolana sigue siendo grande. Las excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez avanzan con cuentagotas.

Según la misión independiente de la ONU en Venezuela, solo 50 de los 800 prisioneros previstos han sido liberados hasta ahora.

Detrás de los retrasos habría desacuerdos internos dentro del chavismo, según informó la agencia SIR, de la Conferencia Episcopal Italiana, que cita una fuente eclesiástica anónima y calificada: "tras el anuncio de la liberación de presos políticos se esperaba la puesta en libertad de 400 de ellos, de un total de unos 800, pero al parecer, debido a tensiones y divisiones internas en la coalición dominante, solo se han producido unas pocas excarcelaciones. Por ello, los comités de familiares permanecen vigilantes a las puertas de los centros de detención y tortura", afirma SIR. (ANSA).