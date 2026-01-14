Venezuela: 91% quiere elecciones en un año o menos

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 14 GEN - Diversos portales informativos en Caracas han destacado lo que es la primera encuesta realizada tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El sondeo, encargado por la revista británica The Economist revela un amplio respaldo entre los venezolanos a la actuación de EEUU que llevó ante la justicia de ese país a quien era el gobernante de Venezuela.

El sondeo, efectuado entre el 9 y el 13 de enero con una muestra de 600 personas a través de una aplicación móvil, indica que solo el 13% expresó algún grado de oposición a la detención de Maduro, mientras que más de la mitad de los encuestados reportó una mejora en su percepción de Estados Unidos tras el operativo.

Casi cuatro de cada cinco venezolanos creen que la situación política mejorará en el próximo año, y una proporción similar espera avances en su economía personal, tras décadas de contracción económica.

El respaldo a Delcy Rodríguez, designada como presidenta interina tras la captura, es muy bajo: solo el 10% apoya que complete el mandato hasta 2031, y apenas el 13% tiene una opinión favorable de ella, muy por debajo de figuras opositoras.

En un escenario de elecciones presidenciales inmediatas, María Corina Machado concentraría cerca de la mitad de las intenciones de voto. Edmundo González Urrutia, candidato en 2024, y Delcy Rodríguez aparecen muy rezagados, mientras Henrique Capriles registra apoyo marginal, tras haber sido dos veces candidato en 2021 y 2013 con amplio respaldo opositor.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, gozan de alta popularidad en Venezuela, superando incluso la aprobación de Machado y registrando niveles superiores a los que tienen en Estados Unidos.

Casi la mitad apoya alguna forma de supervisión estadounidense durante la transición. Dos tercios de los consultados exigen nuevas elecciones, con el 91% de ellos pidiendo que se celebren en un año o menos.

Los resultados reflejan un cambio drástico en el ánimo colectivo tras años de crisis, con Trump visto como catalizador de esperanza para muchos venezolanos, en medio de un proceso inédito en la historia reciente de la región, ya que Estados Unidos ha asumido una suerte de tutelaje sobre Venezuela, un país soberano. (ANSA).