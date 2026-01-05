Venezuela: Abiertos pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela

"A corte del mediodía reportamos total normalidad en todos los Puestos de Control Migratorio Terrestre, en la frontera con Venezuela. Flujos normales de personas en todos estos pasos", precisó Migración Colombia.

El único paso fronterizo que estuvo cerrado hasta la mañana de este domingo fue el de Paraguachón, en el departamento de La Guajira (norte), por decisión de las autoridades venezolanas.

Los demás pasos fronterizos, en los 2.200 kilómetros de línea fronteriza entre los dos países, están activos, aunque hay una sensación de incertidumbre frente a eventuales salidas masivas de venezolanos, razón por la que Bogotá ordenó el traslado a la zona de 30.000 efectivos y personal humanitario.

A eso se suma el temor por eventuales ataques estadounidenses contra campamentos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), en su presunta lucha contra el narcotráfico.

El ELN fue el principal protagonista del desplazamiento masivo de personas en la subregión del Catatumbo, en la frontera de Norte de Santander (noreste), que condujo el año pasado al desarraigo de 82.955 habitantes de la región, en medio de confrontaciones con disidentes de las extintas Farc.

El grupo se ha manifestado abiertamente partidario del gobierno reinante en Venezuela. (ANSA).