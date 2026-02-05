Venezuela: abogado de Saab niega que haya sido detenido

"Está en su domicilio, se encuentra bien, y no existe ninguna orden de captura ni comunicación alguna en su contra", declaró el abogado, especificando que había estado en contacto directo con su cliente durante todo el miércoles.

Según Giuliano, Saab se mostró "muy sorprendido" por las informaciones periodísticas y expresó sus dudas sobre las supuestas confirmaciones de fuentes estadounidenses, reiterando que "no tiene problemas con Estados Unidos" y que está amparado por un indulto.

Durante el miércoles, fuentes de inteligencia estadounidenses en Bogotá habían dicho a la emisora colombiana Caracol Radio que Saab, nacido en Colombia y señalado como el principal testaferro del derrocado Nicolás Maduro, había sido arrestado en Caracas en la madrugada.

La captura, sostenía la versión, había sido una operación conjunta entre las autoridades venezolanas y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, agregaron las fuentes.

Junto a Saab, agregaba la versión, había sido detenido el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, propietario del canal Globovisión y otros medios, así como de la aseguradora La Vitalicia.

Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien ha dado un giro inesperado para colaborar más estrechamente con Washington en las últimas semanas, no emitió información oficial, estas supuestas detenciones podrían estar orientadas a eventuales extradiciones hacia territorio estadounidense.

Saab enfrenta un proceso por lavado de dinero relacionado con contratos millonarios del programa de abastecimiento CLAP y otras operaciones poco claras durante la gestión de Maduro.

El empresario, que ocupó cargos ministeriales en el régimen chavista tras su liberación en diciembre de 2023 -como parte de un intercambio de prisioneros con Washington-, fue recientemente removido de sus funciones por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la reestructuración gubernamental tras la captura de Maduro a inicios de enero de 2026.

Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense desde 2018, enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de más de US$1.200 millones vinculados a PDVSA y sobornos a funcionarios del chavismo. (ANSA).