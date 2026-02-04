Venezuela: Acceso a X sigue bloqueado para los venezolanos, denuncia ONG

La organización, que monitorea la censura en internet, afirma que la restricción afecta a la mayoría de los proveedores de telecomunicaciones nacionales, sin que se hayan registrado cambios significativos en los últimos días.

Para acceder a la plataforma, los usuarios en el país deben recurrir a aplicaciones de VPN o ajustes avanzados en DNS, con lo cual el acceso de venezolanos dentro del país se ha hecho menos frecuente a X.

Sin embargo, un cambio notable ocurrió tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Altos funcionarios del gobierno interino, incluida la presidenta encargada Delcy Rodríguez, regresaron a X el 13 de enero.

Rodríguez publicó: "Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica".

Otros como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el canciller Yván Gil, también reactivaron sus cuentas, enviando mensajes de unidad y seguimiento de la situación nacional.

Analistas estiman que la estrategia comunicacional por X del gobierno interino en Caracas busca generar canales de comunicación con simpatizantes del chavismo y ciudadanos de otros países para dar a conocer la versión oficial. (ANSA).