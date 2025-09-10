Venezuela acusa a EEUU de crear "falsos positivos" para justificar una "agresión militar"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha acusado a las autoridades de Estados Unidos de crear "falsos positivos" para justificar una "agresión militar" contra el país después de que el Ejército del país norteamericano atacara un barco operado presuntamente por la organización venezolana Tren de Aragua en el Caribe y cargado supuestamente con drogas.

"Con el apoyo de sectores de la ultraderecha, se ha difundido información sobre la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense cerca de una dependencia federal venezolana", ha alertado Padrino, que ha apuntado a la posibilidad de que Washington busque que esta aeronave resulte dañada para generar un "incidente" que "provoque un aumento de la tensión".

Así, ha incidido en que este tipo de maniobras forman parte del "tradicional libreto de guerra" de Washington, al tiempo que ha aludido al incidente del golfo de Tonkin en 1964, que sirvió "para justificar la intervención militar en Vietnam", según ha explicado en un comunicado.

En este sentido, ha rechazado lo que ha calificado como "operaciones psicológicas" y de "guerra cognitiva" destinadas a generar "zozobra en la población y crear escenarios ficticios bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad el objetivo es un cambio de régimen forzado".

"Siguiendo los lineamientos del presidente, Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene "vigilante, en máxima alerta" y con firme disposición de defender la integridad territorial en unión cívico-militar-policial. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza", ha apuntado.

"Nos aferramos a nuestra tradición pacifista, pero con irreductible determinación de garantizar la libertad, la soberanía y la independencia de la patria", ha zanjado.