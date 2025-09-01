Venezuela acusa a Guyana de alentar "frente de guerra" (ministro de Defensa)

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó este lunes que Guyana busca alentar un "frente de guerra" al denunciar un presunto ataque desde Venezuela a una embarcación que trasladaba material previo a las elecciones disputadas en ese país este lunes.

"Ayer (domingo) vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana anunciando un nuevo acontecimiento en el alto río Cuyuní, uno nuevo, ya son varios, señalando que las fuerzas de defensa guyanesas fueron atacadas desde costas venezolanas, intentan crear un frente de guerra (...) esto no es más que un 'fake' (falsedad)", dijo Padrino López sobre el vecino con el que mantienen una disputa centenaria por el territorio Esequibo, rico en petróleo.

