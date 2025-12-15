Venezuela acusa a Trinidad y Tobago de ayudar a EE. UU. en "robo" de buque petrolero

Venezuela acusó este lunes a Trinidad y Tobago de ayudar en el "robo" de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares ordenadas por Washington en el Caribe, según un comunicado de la vicepresidencia.

Caracas informó que tuvo "conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano" con "el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela" el 10 de diciembre.

"Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio", agregó el texto publicado en la plataforma de mensajería Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.