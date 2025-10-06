Venezuela advierte a EEUU que "extremistas" quieren colocar "explosivos" en su embajada en Caracas

Venezuela advirtió este lunes de un plan de "extremistas" para colocar "explosivos" en la embajada de Estados Unidos en Caracas, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Según un comunicado del jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos Jorge Rodríguez "mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU".

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019 y desde entonces la embajada solo está ocupada por algunos empleados. "Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege" añadió Rodríguez.

ba/mar