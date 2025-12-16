Venezuela afronta grandes descuentos petroleros y presiones para modificar los contratos

Por Marianna Parraga

HOUSTON, 16 dic (Reuters) - PDVSA está lidiando con cargamentos de petróleo atascados, crecientes descuentos en los precios y demandas de clientes para cambiar los términos de los contratos spot tras la incautación por parte de Estados Unidos de un barco que transportaba crudo venezolano, dijeron operadores y fuentes.

Mientras la presión de Washington sobre el presidente Nicolás Maduro aumenta, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó la semana pasada el buque Skipper cerca de la costa de Venezuela, su primera incautación de un petrolero o cargamento del país. Washington también impuso sanciones a seis buques y sus empresas vinculadas.

En el momento en que Estados Unidos se movilizó para incautar el buque, que había transportado petróleo sancionado de Venezuela e Irán, PDVSA ya tenía problemas para asignar su crudo cerca de los precios contractuales debido a una creciente avalancha de petróleo sancionado en su principal mercado, China.

Pero los descuentos en los precios del emblemático crudo pesado Merey de Venezuela con destino a China se han ampliado hasta US$21 por barril por debajo de los precios de referencia del Brent desde los entre US$14 y US$15 por barril de la semana pasada, dijeron dos operadores y una fuente de la compañía, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad comercial.

La mayor parte del aumento del descuento refleja el costo creciente de una "cláusula de guerra" solicitada por los armadores para protegerse de interceptaciones, retrasos o desvíos de flujos debido a la actual presencia militar estadounidense en el Caribe.

Desde que fue golpeada por primera vez con sanciones en 2019, PDVSA ha enfrentado descuentos de precios aún más amplios, pero los bajos precios esta vez se producen en un contexto de una intensa competencia, que está secando rápidamente la demanda de sus crudos pesados.

Muchos clientes están pidiendo a PDVSA que relaje los requisitos comerciales, especialmente la demanda de la compañía de que los cargamentos de petróleo deben pagarse por adelantado en moneda digital para autorizar la salida. Otros clientes quieren que se les reembolse la sobreestadía, una tasa que se cobra por los retrasos en los envíos, dijeron las fuentes.

Si las condiciones comerciales se mantienen sin cambios en un contexto de un aumento de los riesgos para los clientes y los cargadores para llevar el petróleo fuera de Venezuela, PDVSA podría enfrentarse a una avalancha de solicitudes de devolución de carga, dijo una fuente de la compañía.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. En una teleconferencia con los trabajadores la semana pasada, la ministra de petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que las operaciones de la compañía no se verían interrumpidas por las acciones de Estados Unidos, dijeron el ministerio y la empresa.

Washington ha estado tratando de cortar el flujo de dinero al Gobierno de Maduro, que depende de los ingresos petroleros para mantener los subsidios y los programas gubernamentales en funcionamiento.

Hasta esta semana, más de 11.000.000 de barriles de petróleo venezolano estaban atascados en buques a la espera de partir mientras los operadores trataban de negociar nuevos descuentos, dijeron las fuentes.

La estadounidense Chevron sigue siendo la única compañía que exporta crudo sin retrasos desde Venezuela, mientras que los cargadores que trabajan con buques sancionados han estado zarpando en "modo oscuro", o con sus transpondedores apagados, para evitar interceptaciones. (Reporte de Marianna Parraga; editado en español por Javier Leira)