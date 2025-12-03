Venezuela.- Albarez habla con el número dos de Rubio sobre la relación con EE. UU. y Venezuela

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este miércoles en Bruselas con el 'número dos' del Departamento de Estado norteamericano, Christopher Landau, según ha informado su departamento.

Según han trasladado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación con el 'dos' de Marco Rubio, que ha transcurrido en español, ambos han tenido ocasión de abordar la relación bilateral, así como cuestiones de seguridad y también sobre Venezuela.

Desde Exteriores no han querido detallar los términos en los que se ha abordado la cuestión de Venezuela, en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con atacar en tierra a los narcotraficantes tras haberse llevado a cabo varias operaciones en el mar en este sentido.

Precisamente, a su llegada esta mañana a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, en cuyos márgenes ha tenido lugar el encuentro con Landau, Albares ha defendido una salida pacífica a la crisis.

"Tenemos una posición constante con Venezuela: la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana", ha sostenido, en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno.

El ministro ha asegurado que sigue "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos en Venezuela y en todo momento ha rechazado una intervención militar. "No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea", ha zanjado.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, además de este contacto con Landau, Albares ha mantenido encuentros bilaterales con sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul; Polonia, Radoslaw Sikorski; Canadá, Anita Anand; Lituania, Kestutis Budrys; y Noruega, Espen Barth.

A todos ellos, según el Ministerio, les ha trasladado "el compromiso de España con Ucrania y la seguridad euroatlántica", y también han abordado aspectos relevantes de la relación bilateral.