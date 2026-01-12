Venezuela: Alberto Trentini, rapado para descartar torturas

A diferencia de las fotos previas a su detención, donde se le veía con cabello y barba, el trabajador humanitario nacido en el Véneto ha sido excarcelado completamente rapado.

Fue detenido el 15 de noviembre de 2024, y durante dos meses su familia desconoció por completo su paradero. El nuevo gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez en Caracas le excarceló este 12 de enero de 202., tras estar 423 días detenido en Venezuela.

Llevado por los cuerpos de seguridad a la embajada, en la madrugada de este lunes, las luces estaban encendidas en la delegación diplomática esperándole.

Cuando en la embajada de Italia le comentaron sobre su nueva apariencia, dijo que no había sido su decisión raparse por completo. Trentini, quien luce notablemente más delgado que en las fotos anteriores a su captura por el chavismo, le restó importancia a su nuevo look.

Un defensor de derechos humanos consultado por ANSA aseveró que esto busca mostrar que el excarcelado no tiene signos de tortura física ni en su cara ni en su cabeza, una suerte de testimonio silente de que no fue maltratado.

"Sin embargo, las condiciones generales de reclusión en el Rodeo I son en sí un maltrato para cualquier persona", aseveró el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado.

Hay mucho temor y cautela en las calles de Caracas. La embajada de Italia no escapa de este clima opresivo. Por miedo a que una declaración subida de tono moleste al gobierno interino de Delcy Rodríguez y eso implique la devolución de Trentini a prisión o que se le impida su salida, la orden del embajador es estricta. La embajada no mantiene contacto con periodistas y solo se comunicará por sus redes sociales. ANSA conversó con dos empleados locales, quienes pidieron se omita su identidad, y reiteraron que, en este caso, por el delicado contexto venezolano, la mejor estrategia es el silencio.

Este hermetismo no es únicamente de la delegación italiana en Caracas. No dan información adicional a la que han compartido por las redes sociales de la embajada, cuidando cada palabra de lo que se comunica por esa vía.

Ha seguido Roma una suerte de manual aplicado previamente por otras embajadas con conciudadanos excarcelados por el chavismo: una vez liberados, pero mientras estén en territorio venezolano, hay prohibición de hacer declaraciones a la prensa o dar detalles de su presidio.

Como en los casos previos de colombianos, españoles o estadounidenses, se espera tener una declaración de Trentini una vez que arribe a Roma.

Dentro de las instalaciones diplomáticas, la embajada en El Rosal, y la residencia del embajador en el Country Club, hay una alegría que no se desborda en público por el miedo.

En las afueras de ambas representaciones la vida normal fluye, no se detiene el tráfico de vehículos en Venezuela porque se hayan liberado presos políticos, lamentablemente este tema paso a ser parte del cotidiano en Venezuela.

La excarcelación de Trentini ha sido un día de feriado bancario en Venezuela y este dato es relevante, ya que la sede de la embajada se encuentra en El Rosal, cuyas calles y edificios, dedicados principalmente a la banca y a los valores, están inusualmente con poca gente.

La urbanización El Rosal, en el corazón del municipio Chacao, es el principal distrito financiero de Caracas. Allí se erige la sede de la Bolsa de Valores de Caracas en el emblemático Edificio Atrium, donde está la sede de la embajada de Italia, a la que Alberto Trentini fue entregado durante la madrugada (local) de este lunes, por los cuerpos de seguridad venezolanos, que le retuvieron sin cargos por casi 14 meses.

El Rosal combina modernos rascacielos empresariales con centros comerciales como el Centro Lido y el Centro Galipán, hoteles de lujo de cinco estrellas y sedes de multinacionales y embajadas.

A pesar de los desafíos económicos nacionales, El Rosal mantiene su perfil de prestigio, con uno de los valores inmobiliarios más altos de Venezuela, posicionándose como epicentro del poder financiero y corporativo caraqueño.

La excarcelación de Trentini en Caracas, también, ha coincidido con el reinicio de clases, que según decreto oficial debe ir acompañado de una movilización militar y protección "de seguridad en las escuelas y liceos".

"Al colegio de los niños entró una patrulla de la policía, se tomaron fotos en la entrada y se fueron. No tardaron ni cinco minutos", se queja una madre de dos pequeños, que pide no se revele su identidad. Sus hijos estudian en la populosa zona de Catia, al oeste de Caracas, en un colegio católico.

Aunque Trentini no ha podido verlas, fue trasladado de madrugada y permanece bajo resguardo diplomático hasta que pueda volar a Roma tras su calvario venezolano, este lunes las calles de Caracas amanecieron con más patrullaje del habitual por esta decisión oficial de desplegar uniformados en coincidencia con el regreso a clases, tras el asueto navideño. (ANSA).