Venezuela: alerta de seguridad y protestas ante la embajada de EEUU en Chile

En medio de las masivas manifestaciones de venezolanos en Santiago de Chile, celebrando la captura de Nicolás Maduro por EEUU, la embajada norteamericana en la capital chilena emitió una alerta de seguridad para sus connacionales, anticipándose a la protesta que en horas de la tarde ha tenido lugar en las afueras de la legación diplomática.

"Se están desarrollando concentraciones públicas en Santiago y en otras localidades", señala la comunicación que recomienda a "todos los ciudadanos estadounidenses evitar las multitudes y monitorear los medios locales para obtener la información más actualizada sobre las protestas en curso".

Además, se sugiere a los ciudadanos norteamericanos mantenerse consciente del entorno, evitar las reuniones públicas y mantener un perfil bajo.

La alerta previó las protestas auto convocadas para esta tarde por las acciones militares que terminaron con Maduro detenido por militares norteamericanos. "Sabemos que Venezuela es la mayor reserva de petróleo en el mundo, no vienen a combatir el narco, vienen por sus recursos naturales", señaló un manifestante.

Sin embargo, en breves declaraciones a la prensa en la sede diplomática, el embajador norteamericano Brandon Judd le restó importancia a ellas afirmando que confía en el trabajo de la policía chilena y que saben que Chile es un país seguro.

Consultado por la postura oficial del gobierno chileno, que rechazó la intervención militar, se excusó señalando que debía revisarlas, pero destacó que seguirán trabajando con el gobierno en ejercicio. Agregó que los venezolanos que quieren regresar a su país están felices con lo que hizo el presidente Donald Trump. (ANSA).