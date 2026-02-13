Venezuela: alerta en Venezuela contra amnistía como mecanismo de impunidad

Este viernes, varias organizaciones, entre las que se encuentran Provea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, insisten en que la norma debe alinearse con estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo que muchas detenciones derivan de ejercicios legítimos de derechos como la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.

Critican el riesgo de exclusión de víctimas, revictimización y la ausencia de mecanismos robustos de reparación, especialmente en casos de desapariciones forzadas, torturas y violaciones sistemáticas al debido proceso tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Justicia, Encuentro y Perdón señaló que, tras la discusión parlamentaria del 12 de febrero, no hubo "cambios sustanciales" en el texto, más allá de principios constitucionales ya obligatorios, y urgió liberaciones inmediatas sin esperar la aprobación de la ley.

El proyecto, aprobado en primera discusión, abarca eventos desde 1999, pero se limita a 10 coyunturas políticas específicas. El segundo debate se pospuso por desacuerdos en el artículo que condiciona beneficios a presentarse ante la justicia.

Por su parte, Clippve denunció la falta de transparencia en el texto y las liberaciones "gota a gota", que prolongan la angustia familiar.

Estas preocupaciones de la sociedad civil surgen en el contexto de la era post-Maduro, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía el 30 de enero, respondiendo a demandas ciudadanas. (ANSA).