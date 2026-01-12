Venezuela: alivio y alegría en familiares y abogados

Esto es lo que dijo la familia Trentini, junto con su abogada Alessandra Ballerini, tras conocerse la noticia de la liberación del trabajador humanitario italiano, detenido sin proceso en Venezuela.

"Todos estos meses de cautiverio han dejado heridas en Alberto y en quienes lo amamos que serán difíciles de sanar.

Ahora necesitaremos un tiempo a solas para recuperarnos.

Agradecemos a todos por su cercanía, pero les pedimos que respeten nuestro silencio y nuestra privacidad", expresó la familia. "Ya habrá tiempo para encontrar las palabras adecuadas para compartir los hechos y determinar responsabilidades. Hoy solo queremos paz. Gracias!, añadieron los Trentini.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, llamó a la madre de Alberto Trentini para decirle que, "tras compartir el sufrimiento y la espera de ella y su esposo, todos compartimos su felicidad".

Esta mañana, a las 7:00, sonaron las campanas en la iglesia de Sant'Antonio, en el Lido de Venecia, a la que asistieron los padres de Alberto Trentini, residentes en la zona. El párroco, padre Renato Mazzuia, los llamó al enterarse de la liberación del cooperante veneciano.

"Fue una llamada de atención alegre, satisfecha y esperanzadora. Ha sido un año intenso de oración y cercanía con sus padres, a quienes vemos a menudo por aquí. Envié un mensaje de texto a su madre, hablé con la abogada Ballerini, toqué las campanas y ahora celebraremos una misa de acción de gracias", declaró el padre Mazzuia a ANSA.

Trentini lleva unos veinte años sin vivir en Venecia debido a su trabajo en la ayuda internacional. "No lo conocí directamente", recuerda el sacerdote, "sino a través de sus familiares cuando regresaba de vez en cuando. Ahora es importante que vuelva a casa", concluyó.

Asimismo, abogados y familiares del empresario Mario Burló, el otro italiano liberado hoy en Caracas, agradecen la labor de las instituciones. "Estamos muy contentos con el fin de la detención de Mario Burló. Mario ya ha podido hablar con su hija y estar tranquilo sobre su salud. En nombre de su familia, también queremos agradecer a las instituciones diplomáticas que han trabajado incansablemente por la liberación de nuestros conciudadanos durante los últimos meses, manteniéndonos constantemente informados", expresaron los letrados Benedetto Buratti y Maurizio Basile.

"Este éxito es aún más significativo dado el contexto sociopolítico de Venezuela y sus relaciones con Italia", enfatizaron ambos abogados.

Una larga llamada telefónica a su hija Gianna, desde las oficinas consulares italianas en Caracas, para anunciarle su liberación y tranquilizarla sobre su salud. Este fue el primer paso que dio Burló, empresario y promotor inmobiliario turinés detenido en Venezuela durante aproximadamente un año después de su liberación.

La llamada se produjo en plena noche debido a la diferencia horaria. "Se encuentra muy bien", declaró el abogado Basile, que lo asiste en los juicios que enfrenta actualmente en Italia. "Es una persona con una fuerza de espíritu y una vitalidad extraordinarias", añadió el letrado. (ANSA).