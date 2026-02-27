Venezuela: Alto comisionado de la ONU pide liberación inmediata de presos políticos

"En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes", declaró Trk, quien también urgió una revisión del estado de emergencia en el país para garantizar el respeto al espacio cívico y los derechos humanos.

Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez dictó un estado de conmoción externa, que limita diversos derechos.

El llamado de Volker Trk se produce tras la reciente aprobación por la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, de una Ley de Amnistía el 19 de febrero, que abarca casos desde 1999 —año en que el chavismo llegó al poder— pero se limita a 13 hechos específicos ocurridos en años distintos, excluyendo operaciones militares y otros períodos.

En la última semana, se reportaron 217 excarcelaciones, pero organizaciones independientes estiman que aún quedan más de 500 detenidos políticos, incluyendo 182 militares, según datos del Foro Penal.

Trk enfatizó la necesidad de que la sociedad civil y los grupos de víctimas participen significativamente en el debate público en Venezuela.

Familiares de los detenidos continúan esperando liberaciones adicionales fuera de centros de reclusión.

Volker Trk no mencionó las gestiones que viene realizando el alto comisionado, con la presidenta interina, para reabrir una oficina de esta dependencia de la ONU en Caracas, luego de haber sido expulsados por Nicolás Maduro en 2024. (ANSA).