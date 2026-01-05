Venezuela: Alto mando militar respalda la presidencia de Delcy Rodríguez

En una alocución junto al alto mando militar, transmitida por la televisión local, Padrino López invocó el hilo constitucional para validar la designación de Rodríguez por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Asimismo, garantizó que le darán seguridad a la presidenta encargada en el acto oficial de juramentación que se desarrollará este lunes en la Asamblea Nacional.

Padrino López hizo un llamado a la sociedad a "retomar la normalidad" y las actividades comerciales y productivas, en un mensaje que se entendió como pasar la página tras los ataques estadounidenses contra instalaciones militares en Caracas y otras zonas del país, cercanas a la capital.

El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas garantizarán la gobernabilidad y el despliegue operacional en todo el territorio para respaldar la continuidad administrativa encabezada por Rodríguez, quien asumirá formalmente las funciones ejecutivas por un periodo inicial de 90 días, prorrogables por otros períodos, según la decisión del TSJ.

Padrino López denunció la muerte de efectivos de la guardia presidencial durante la operación estadounidense, pero no dio información detallada sobre los fallecidos y heridos. (ANSA).