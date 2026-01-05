Venezuela: Amnesty, "graves riesgos para los derechos humanos

"Es muy probable que constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de gobernar el país y controlar sus recursos petroleros", agregó la organización en un comunicado.

La organización no gubernamental está especialmente preocupada por el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país.

Amnistía insta al gobierno de Estados Unidos a respetar el derecho internacional, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad. También insta a las autoridades venezolanas a abstenerse de nuevas acciones represivas.

La organización dijo entonces estar "alarmada porque el ataque contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por uno de los cinco Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU contribuye a agravar aún más el colapso del derecho internacional y del orden internacional basado en normas jurídicas". (ANSA).