Venezuela: amnistía amplia, pero no para culpables de delitos graves

La iniciativa, anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que llega este jueves a la Asamblea, ha sido descrita como "una primera contribución unilateral" del poder ejecutivo, con el objetivo de fomentar un amplio debate y lograr una aprobación consensuada la próxima semana.

En un discurso transmitido por la televisión estatal, Jorge Rodríguez informó que ya se han iniciado reuniones con representantes de los partidos de oposición, como parte de un proceso de diálogo que debería incluir tanto a sectores "coincidentes" como "divergentes".

Según el presidente de la Asamblea Nacional, las discusiones buscan resolver problemas concretos, lograr "victorias tempranas" y establecer mecanismos de participación política "con suficientes garantías" para que "cualquiera que desee participar en política" pueda hacerlo sin obstáculos.

Rodríguez añadió finalmente que la amnistía debe ser "lo suficientemente amplia" como para permitir la liberación de todas las personas que no estén involucradas en delitos graves, enviando así un "poderoso mensaje" de apertura a una nueva etapa política (ANSA)