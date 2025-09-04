Venezuela: Amnistía Internacional condena el ataque de EEUU a una lancha en el Caribe: "Sienta un peligroso precedente"

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que el ataque lanzado por Estados Unidos sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe "sienta un peligroso precedente" porque, con lo que se sabe de este incidente, existen "serias dudas" en cuanto a la legalidad y el respeto de los Derechos Humanos.

La organización se ha mostrado "profundamente alarmada" por este suceso, en el que ve "una clara violación del derecho a la vida".

"El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación", ha subrayado la directora de Amnistía para Estados Unidos, Daphne Eviatar, en un comunicado.

En este sentido, ha advertido de que el Derecho Internacional establece que el uso de la fuerza letal debe quedar reservado a momentos en los que sea "completamente inevitable para proteger la vida" y no haya ninguna otra opción disponible, de tal manera que siempre sea "proporcionado".

Eviatar ha reclamado una investigación "rápida, completa, independiente, imparcial y transparente" sobre el ataque, al tiempo que ha emplazado de manera directa al Gobierno de Donald Trump a respetar en todo momento y bajo cualquier circunstancia sus obligaciones internacionales.

El bombardeo se saldó con 11 muertos y tuvo como objetivo una embarcación que había salido de Venezuela y en la que, según la información oficial de Washington, viajaban miembros del cártel del Tren de Aragua.