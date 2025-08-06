Venezuela: Amnistía pide a Maduro liberar a presa política

“Recordamos que ayer (martes) se cumplieron siete años de cruel detención. Es madre, hermana y comerciante, fue arrestada arbitrariamente y sometida a tortura en 2018. Exigimos su libertad y, mientras esté injustamente detenida, que reciba atención médica urgente”, denunció Amnistía Internacional en sus redes sociales.

Benítez fue condenada por la justicia venezolana a 30 años de prisión tras ser acusada de participar en el presunto plan de atentado contra Maduro durante la celebración del aniversario de la Guardia Nacional el 4 de agosto de 2018, que el régimen denominó "el caso de los drones".

En el momento de su arresto, en un control policial, la comerciante tenía 38 años y trabajaba como taxista junto a su pareja Yolmer Escalona en Caracas, según informó el sitio Diario Las Américas.

La periodista Kaoru Yonekura lanzó un llamado en su cuenta de la red social X denunciando que "Benítez fue arrestada, desaparecida y torturada mientras estaba embarazada. Perdió al bebé. Apenas puede caminar. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión. No hay pruebas que la vinculen al caso del dron. Nada puede borrar estos siete años. Libérenla".

Hace cinco años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares debido a su "delicado estado de salud". (ANSA).