Venezuela.- AMP.- Iberia cancela sus vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Iberia y otras aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) haya emitido una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevuelen Venezuela.

Fuentes de Iberia han confirmado a Europa Press que ha cancelado su operativa en ese país y que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma los vuelos. Su primer vuelo a Venezuela estaba previsto para el próximo lunes, 24 de noviembre.

También la aerolínea portuguesa TAP ha cancelado sus vuelos de este mismo sábado y del martes "por la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos de América, que indican que no están garantizadas las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, en particular en la zona de información de vuelo Maiquetía".

TAP ha informado de que "todos los pasajeros han sido informados de la cancelación y de que podrán, en caso de que lo deseen, proceder a solicitar un reembolso", según recoge la agencia de noticias portuguesa Lusa.

Aeronáutica Civil de Colombia también ha anunciado que las aerolíneas colombianas "están tomando medidas luego de un aviso de seguridad sobre una zona aérea cerca de Venezuela". "Los viajeros pueden estar tranquilos: estamos ajustando rutas y procedimientos para que todos los vuelos sigan siendo seguros", ha indicado. Varios medios colombianos han informado de que las aerolíneas Avianca o Wingo han suspendido sus vuelos.

La advertencia de Estados Unidos se debía a posibles problemas de interferencias y seguridad, en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", ha indicado el organismo estadounidense en un comunicado.

La FAA ha apuntado que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a cabo ataques de este tipo.

"Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y la artillería antiaérea", reza la nota.

En este sentido, varios aviones habrían notificado a la FAA recientemente problemas relacionados con interferencias mientras se encontraban sobrevolando el espacio aéreo venezolano. "En algunos casos, provocó efectos persistentes durante todo el vuelo", ha advertido.

"Los inhibidores y suplantadores de GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo", han afirmado.

El organismo mantendrá la vigilancia en la región y han sostenido que llevarán a cabo las medidas "necesarias" para defender la seguridad de los vuelos.

Estados Unidos ha estado bombardeando supuestas embarcaciones que transportaban droga en la región del Caribe y el Pacífico --tachadas de ejecuciones extrajudiciales por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias-- y ha intensificado su presencia militar en la zona con la operación 'Lanza del Sur', incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford' --el más grande de la Armada estadounidense.

El Gobierno liderado por Donald Trump ha acusado a las autoridades venezolanas de tener vínculos con el Cártel de los Soles --banda criminal relacionada con el narcotráfico-- y ha anunciado que declarará a este grupo como organización terrorista extranjera el próximo 24 de noviembre.