Venezuela.- AMP.- La oposición venezolana anuncia la muerte en prisión del exgobernador Alfredo Díaz

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La oposición venezolana ha anunciado este sábado la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una "injusta condena" en la cárcel de El Helicoide de Caracas. "Hoy, lamentablemente, fallece injustamente en prisión un líder inocente", ha lamentado la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X. Díaz, de 55 años, ha muerto tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, según ha informado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también en su cuenta de X, antes de pedir explicaciones inmediatas al Gobierno venezolano como "responsable de la salud de la persona bajo su custodia", como también lo ha hecho en redes sociales su viuda Leynys Malavé. El líder opositor Leopoldo López también ha condenado la muerte de Díaz antes de denunciar maltratos y abusos por parte de las autoridades penitenciarias. "Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, ex alcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura", ha indicado. Poco después, los más destacados opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González, han condenado a través de un comunicado conjunto la muerte de Díaz e, igualmente, exigido responsabilidades. "Alfredo estaba bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones a los Derechos Humanos", han manifestado. "Por tanto", han añadido, "esto no puede tratarse como un fallecimiento común; es un crimen bajo la responsabilidad del régimen". "La muerte de Alfredo no es un hecho aislado. Lamentablemente, se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión post-electoral", han concluido. Díaz fue arrestado por las fuerzas de seguridad en noviembre de 2024 mientras viajaba en autobús hacia la frontera con Colombia tras las controvertidas elecciones presidenciales. Tras permanecer incomunicado durante varios días, fue trasladado a la cárcel del Helicoide, denunciada por la oposición como un centro de tortura para disidentes políticos. En noviembre, Amnistía Internacional Américas describió el encarcelamiento de Díaz como una "detención arbitraria por su perfil político" y denunció que fue sometido "a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su detención".