Venezuela.- AMP.- Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este domingo que mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no ha querido dar detalles sobre la misma.

"No quiero comentarlo. La respuesta es sí", ha respondido al ser interrogado por la noticia de la llamada, publicada por varios medios estadounidenses.

"No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica", ha añadido. The New York Times y The Wall Street Journal habían informado sobre la conversación.

Trump se ha referido además a la publicación del sábado en sus redes sociales en las que anunciaba que daba por "cerrado" el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense.

Sin embargo, Trump ha rechazado este argumento. "No saquen conclusiones de eso", ha pedido. La advertencia se debe a que "consideramos que Venezuela no es un país muy amigo".

Trump declaró que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Por otra parte, el mandatario ha rechazado que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hubiera ordenado un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el mar Caribe a principios de este año, después de que el primero no causara la muerte de todos los tripulantes.

"Ha dicho que no dijo eso y le creo al 100 por ciento", ha subrayado Trump en declaraciones a bordo del Air Force One recogidas por CNN.

"En primer lugar, no sé si eso ocurrió, y Pete ha dicho que no los quería (atacar); ni siquiera sabía de qué hablaba la gente", ha argumentado, prometiendo que su Administración lo investigará pero que él "no habría querido" la muerte de los dos supuestos traficantes "ni un segundo ataque".

Al hilo, preguntado por si cree que no hubo un segundo ataque, Trump ha respondido: "No lo sé; voy a averiguarlo. Pero Pete ha dicho que no ordenó la muerte de esos dos hombres", en alusión al ataque contra una embarcación del pasado 2 de septiembre, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían realizado, supuestamente, un segundo ataque tras comprobar que el primero no había acabado con la vida de todas las personas que iban a bordo. The Washington Post ha publicado incluso que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth mandó "matar a todos".

Hegseth salió al paso de estas informaciones el viernes y aseguró que este ataque era "legal tanto según la ley de Estados Unidos como del derecho internacional". La noticia es "falsa, incendiaria y peyorativa" y busca "desacreditar a nuestros sensacionales guerreros que luchan para proteger la patria", según el jefe del Pentágono.

Este fue el primero de una serie de ataques que hasta el momento se han cobrado más de 80 vidas en el Caribe y el Pacífico.