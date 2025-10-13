Venezuela anuncia cierre de embajadas de Noruega y Australia: comunicado

(Agrega detalles)

CARACAS, 13 oct (Reuters) - Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como parte de una reestructuración de su servicio exterior, según un comunicado del gobierno.

Los cierres son parte de un proceso de "optimizar los recursos del Estado", dijo el gobierno, agregando que los servicios consulares a los venezolanos en esos países serían proporcionados por misiones diplomáticas, y que los detalles se compartirán en los próximos días.

Con esta decisión, Venezuela dijo que "refuerza los lazos históricos con el continente africano" y las misiones "servirán de plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación".

Los cierres de las embajadas noruega y australiana son parte de "la reasignación estratégica de recursos", agregó sin ofrecer otros detalles.

En Noruega, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó haber recibido la notificación del cierre de la embajada de Venezuela en Oslo, sin que se le explicara el motivo de la decisión.

"Es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para lograrlo", declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

La decisión se produce cuatro días después de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganara el Premio Nobel de la Paz, dedicándoselo al presidente estadounidense, Donald Trump.

"El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego y, en caso de preguntas sobre el premio, nos remitimos al Comité Nobel", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El premio es otorgado por el Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco personas designadas por el parlamento del país nórdico, aunque sus decisiones no se discuten ni son examinadas por las autoridades noruegas.

La embajada de Venezuela en Oslo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Las llamadas a los dos números que figuran en el sitio web de la embajada venezolana, realizadas fuera del horario laboral habitual, no fueron atendidas.

El Comité Noruego del Nobel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

El cese de operaciones de las embajadas de dos aliados de Estados Unidos se produce en medio de semanas de creciente tensión entre Caracas y Washington.

Venezuela ha solicitado el apoyo de la ONU tras varios ataques militares estadounidenses con consecuencias letales contra lanchas frente a su costa caribeña, que Washington alega transportaban drogas.

Algunos aliados de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad pidieron la distensión y el diálogo.

Venezuela ha afirmado que se encuentra en una situación en la que es lógico esperar un ataque armado contra su territorio a corto plazo y que Estados Unidos busca sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Los Gobiernos de Zimbabue y Burkina Faso están más alineados con el de Rusia, que ha apoyado a Venezuela en la ONU y ha acusado a Washington de actuar según el principio de "disparar primero". (Reporte de Redacción Reuters y Gwladys Fouche en Oslo.)