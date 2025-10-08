Venezuela anuncia despliegue militar en principal aeropuerto y dos regiones del Caribe

Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó hace más de un mes ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el "narcotráfico".

Estados Unidos ha matado al menos a 21 presuntos narcos en cuatro ataques a embarcaciones. Venezuela condena los ataques y denuncia el despliegue como una "amenaza" para conseguir un "cambio de régimen".

"Arrancó el ejercicio independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un audio en Telegram.

Los militares se despliegan en el aeropuerto internacional de Maiquetía en La Guaira, que sirve a Caracas; en los puertos; las aduanas; unidades militares e instituciones, añadió el ministro de Interior, Diosdado Cabello, que acompañó el despliegue.

Según el gobierno, en La Guaira hay un plan defensivo con redes de vigilancia y drones que incluye a la milicia, un cuerpo castrense conformado por civiles.

Los ejercicios en Carabobo, en tanto, se realizan en el fuerte militar Paramacay de la capital Valencia.

Militares y policías también se despliegan en la avenida Universidad, una de las principales de Valencia, para hacer ejercicios militares en caso de "invasión", constató la AFP.

Trump dijo el domingo que los ataques contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que "no hay más botes" en esa área del Caribe.

Venezuela hasta la fecha ha realizado ejercicios en estados fronterizos con Colombia, como Zulia (noroeste), donde activó la operación Catatumbo con 25.000 efectivos.

También en Caracas y los costeros, La Guaira, Falcón, Sucre, Nueva Esparta y la isla La Orchila en el Caribe.

Venezuela además se prepara para decretar un posible estado de conmoción exterior, una declaratoria de estado excepción que otorga a Maduro poderes especiales e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

