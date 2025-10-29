Venezuela anuncia destrucción de dos campamentos de “narcoterroristas” colombianos

La Fuerza Armada venezolana aseguró el miércoles que destruyó en el sur del país dos campamentos vinculados a "Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)", en operaciones que coinciden con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra presuntos narcotraficantes.

Militares venezolanos destruyeron en Amazonas (sur) "dos campamentos logísticos utilizados por grupos Tancol invasores", indicó en Telegram el general Domingo Hernández Larez, jefe del Comando estratégico de la Fuerza Armada, en referencia al término utilizado por el gobierno venezolano para referirse a grupos irregulares en la frontera entre los dos países.

En los campamentos encontraron panfletos de la guerrilla colombiana ELN (Ejército de Liberación Nacional), añadió.

