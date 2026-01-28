Venezuela anuncia nueva oferta de petrodólares provenientes de EEUU

El Banco Central de Venezuela anunció el martes una oferta de US$200 millones provenientes de la venta de petróleo por parte de Estados Unidos, que acordó con la presidencia encargada comercializar crudo del país caribeño tras la caída de Nicolás Maduro.

Es la segunda oferta del total de US$500 millones procedentes de la primera venta. El dinero fue depositado en un fondo catarí.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó hace una semana de un primer giro por US$300 millones que también fue destinado a estabilizar el mercado cambiario.

El Banco Central no se había pronunciado sobre estas operaciones hasta ahora.

En un comunicado dijo que "ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario con el apoyo del sistema financiero".

"Hasta la fecha, se han vendido US$300 millones derivados de la exportación de hidrocarburos" y "se encuentra en curso una nueva oferta de US$200 millones para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero", indicó el texto.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones.

El presidente Donald Trump anunció inmediatamente después que asumiría el control de las ventas del petróleo venezolano, que él mismo sancionó en 2019.

La inyección -a través de un puñado de bancos venezolanos- busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

El dólar en el mercado negro llegó a estar hasta 100% por encima de la tasa de cambio oficial.