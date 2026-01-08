Venezuela anuncia "número importante" de excarcelaciones de venezolanos y extranjeros

CARACAS, 8 ene (Reuters) - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el jueves que un "número importante" de venezolanos y extranjeros serán excarcelados en las próximas horas.

Las excarcelaciones, una exigencia reiterada de la oposición, son un "gesto de paz", señaló Rodríguez, añadiendo que la acción fue unilateral y no consensuada con ninguna otra parte.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa en las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Foro Penal, un importante grupo local de derechos humanos, estima que hay 863 presos políticos en el país, entre ellos figuras políticas, activistas de derechos humanos, manifestantes arrestados tras las controvertidas elecciones de 2024 y periodistas.

Esta cifra incluye al menos a 86 extranjeros, algunos de los cuales enfrentan cargos penales, procedentes de Estados Unidos, España y otros países.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano (...) como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", destacó el funcionario.

Rodríguez, que no dio los nombres de las personas que serían excarceladas, agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y al Gobierno de Qatar.

El movimiento de la principal líder opositora, María Corina Machado, así como otras figuras de la oposición y grupos de derechos humanos, han exigido la liberación de los presos políticos desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que, según las informaciones recibidas, hay ciudadanos españoles entre quienes serán liberados. Agregó que, en caso de confirmarse, sería un paso muy positivo de las autoridades venezolanas. (Redacción Reuters, editado por Javier Leira)