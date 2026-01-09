Venezuela anuncia "proceso exploratorio" con EEUU para restablecer relaciones

Venezuela informó el viernes que inició un "proceso exploratorio" con vistas a reanudar las relaciones con Estados Unidos, que envió una misión de diplomáticos a Caracas casi una semana después de bombardear el país para capturar al líder Nicolás Maduro.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", indicó un comunicado del canciller Yván Gil.

Las relaciones están rotas desde 2019. Caracas confirmó además el arribo de una delegación diplomática estadounidense y dijo que enviará una representación igualmente a Washington.