Venezuela anuncia que reforzará presencia militar en estados costeros en medio de tensión con EEUU

CARACAS, 7 sep (Reuters) - El Gobierno de Venezuela anunció el domingo un refuerzo de tropas en cinco estados costeros en la denominada fachada caribeña y atlántica, en medio de la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el presidente Nicolás Maduro ordenó ampliar el despliegue militar en La Guajira venezolana en el estado Zulia y en la península de Paraguaná, en Falcón, que afirmó constituyen "una ruta del narcotráfico".

También ampliarán la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta, los estados Sucre y Delta Amacuro.

"Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros", dijo Padrino en un video difundido en sus redes sociales.

El funcionario explicó que ahora estarán desplegados 25.000 desde los 10.000 efectivos que había en los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia.

Reuters informó el viernes, citando fuentes, que el Gobierno de Donald Trump había ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra los cárteles de la droga.

El nuevo despliegue se suma a la ya nutrida presencia militar estadounidense en el sur del Caribe.

Pero Maduro y otros funcionarios de alto rango señalan que Estados Unidos está amenazando a su país y que el despliegue militar busca justificar una intervención en su contra. Trump dijo que "no estamos hablando de eso".

Trump dio su nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico con un ataque militar estadounidense que mató a 11 personas y hundió un barco de Venezuela que, según Trump, transportaba narcóticos ilegales. (Reporte de Deisy Buitrago)