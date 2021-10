venezuela anuncia reapertura de la frontera con colombia para el comercio

(Agrega detalles)

Caracas/san cristóbal, 4 oct (reuters) - la vicepresidenta de venezuela, delcy rodríguez, dijo el lunes que su país reabrirá la frontera con colombia para el comercio a partir del martes, después de un cierre que se prolongaba desde inicios de 2019 en medio de los altibajos en las relaciones entre los gobiernos de ambos países.

En febrero de 2019, las autoridades venezolanas colocaron enormes contenedores de carga en uno de los tres puentes que van desde el estado venezolano de Táchira hacia el departamento colombiano de Norte de Santander, para impedir el paso de camiones con ayuda humanitaria que buscaba ingresar la oposición encabezada por Juan Guaidó.

Desde entonces, el gobierno venezolano ha mantenido "cerrada" la frontera. En marzo de 2020, el gobierno de Colombia cerró el paso por el coronavirus, pero en junio de 2021 lo reabrió, aunque tal acceso no fue igualado por parte de las autoridades venezolanas, hasta ahora.

El presidente Nicolás Maduro "pensando en nuestro pueblo, en la hermandad y la cooperación entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, ha tomado la decisión de abrir el paso comercial", dijo Rodríguez en una declaración divulgada en la televisión oficial.

Wladimir Tovar, director de la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, dijo que la medida se producía dentro de un acuerdo bilateral del 3 de septiembre y que al liberarse el paso de los puentes, se activaría inmediatamente toda la cadena logística de comercio exterior, que abarca no menos de 120 empresas entre almacenadoras y depósitos aduaneros.

Los puentes binacionales han estado un total 31 meses sin movimiento y a lo largo de casi dos décadas las relaciones entre los dos países han tenido sus altibajos. En los años de mayor fluidez comercial, el intercambio llegó a rondar los 7.000 millones de dólares anuales.

Freddy Bernal, representante del gobierno nacional y actual candidato a la gobernación de Táchira por el oficialismo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que el retiro de los contenedores y la reapertura de los puentes fue una orden de Maduro para paliar los problemas de ese estado y de Norte de Santander, donde miles de venezolanos cruzan a diario por pasos ilegales en busca de medicinas, comida y educación para sus hijos.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que la reapertura de la frontera del lado venezolano es producto de la presión de la "resistencia democrática" liderada por Guaidó y de la presión internacional contra el gobierno de Maduro.

"Colombia está dispuesta también a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo", aseguró Duque.

"Colombia está dispuesta también a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo", aseguró Duque.

"Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado instrucciones a la DIAN, a Migración Colombia, a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano", agregó.