Venezuela.- Aplazado el concierto de Dudamel y la Orquesta Juvenil de Venezuela por condicionantes de movilidad aérea

VALÈNCIA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El concierto extraordinario previsto para el próximo 12 de diciembre en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, protagonizado por el maestro Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, ha sido pospuesto a una nueva fecha, aún por determinar, debido a condicionantes que afectan actualmente a la movilidad aérea internacional vinculada con Venezuela.

La agencia Ibermúsica, responsable de la gira del maestro y la formación, ha trasladado esta información al Palau y trabaja conjuntamente con el director y la orquesta para concretar una nueva fecha que permita la celebración del concierto con todas las garantías, informa el coliseo valenciano.

Tanto Ibermúsica como el propio Palau han manifestado su voluntad de que el concierto se pueda celebrar en una nueva fecha consensuada antes de que termine la presente temporada.

El Palau de la Música, que comunicará las actualizaciones al público y a los abonados a través de sus canales oficiales, agradece la comprensión ante esta circunstancia sobrevenida y reafirma su compromiso con acoger este esperado encuentro musical en una nueva programación acordada con las partes.

El importe de las localidades se devolverá una vez finalizado el expediente administrativo correspondiente. Las personas que hayan abonado el importe de sus entradas con tarjeta recibirán la devolución en la misma tarjeta con la que realizó el pago.

Para cualquier duda o consulta, pueden dirigir correo electrónico a info@palauvalencia.com y taquillas@palauvalencia.com, o contactar telefónicamente llamando al 963 37 50 20, extensión 8074.