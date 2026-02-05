Venezuela: aprobación en primera instancia de la Ley de Amnistía

La ONG Foro Penal, con dos décadas de trabajo enfocado en detenciones políticas, estima que unos 18.000 venezolanos han sido presos políticos en distintos momentos bajo el chavismo, pero en particular durante los años en que gobernó Nicolás Maduro entre 2013 y 2025. Y aunque actualmente algo más de 600 personas, según esta ONG, están detenidas, sobre quienes han sido excarcelados pesan diversas restricciones como prohibición de salir del país, presentaciones recurrentes ante tribunales y la prohibición de expresarse libremente.

La propuesta de ley, presentada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca exonerar una amplia gama de delitos políticos, incluyendo rebelión, traición a la patria, instigación al odio, resistencia a la autoridad y desobediencia de leyes, según el documento preliminar debatido en el parlamento.

En un ambiente de visible concordia entre oficialistas y sectores opositores, analistas destacaron la ausencia en esta Asamblea Nacional de representantes del movimiento liderado por María Corina Machado, la principal líder opositora según diversas encuestas y premio Nobel de la paz 2025.

Tras la aprobación unánime de este jueves, se espera que la semana próxima, bien sea el martes o jueves, ya que no quedó definido, sucedería la segunda y definitiva sesión.

Un aspecto llamativo, según observadores, es la presencia de diputados del chavismo duro en la comisión que revisará y ajustará este proyecto, entre los que están Pedro Infante, Pedro Carreño, Iris Varela y Tania Díaz, quienes se han caracterizado por tener posiciones inflexibles hacia la oposición. En esa comisión, asimismo, la oposición quedó con representación, pero minoritaria.

Durante el debate este jueves, diputados opositores como Tomás Guanipa han urgido celeridad en el proceso, comparándolo con la reciente reforma a la ley de hidrocarburos, otro proyecto impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, y que fue aprobado de forma exprés en el parlamento. "Esta ley de amnistía debe recibir la misma prioridad parlamentaria", insistió Guanipa.

El diputado independiente David Uzcátegui criticó el lenguaje usado en el documento votado este jueves y pidió que se hagan correcciones; en particular, cuestionó que la exposición de motivos hablara de acto de clemencia. "No es un acto de clemencia, sino de justicia", recalcó este legislador, quien insistió en que debe verse la situación dramática no solo de quienes están presos dentro del país, actualmente, sino de quienes debieron exiliarse por la persecución política durante el chavismo.

Desde el oficialismo, presidido por Jorge Rodríguez —hermano de la mandataria interina—, se enfatizó que la ley no extenderá beneficios a quienes "solicitaron una intervención extranjera contra el país", una clara alusión a figuras opositoras como María Corina Machado y su equipo político.

Una eventual exclusión de este tipo comienza a generar interrogantes, ya que la amnistía podría dejar fuera a figuras clave, pese a que el proyecto aspira a una reconciliación nacional.

Entretanto, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han expresado sus reservas ante el proceso.

Foro Penal, la ONG dirigida por Alfredo Romero, alertó que antes de la sesión el articulado completo no había sido difundido públicamente, violando el artículo 211 de la Constitución, que exige consulta con la sociedad civil.

Similarmente, Provea, una ONG con más de 37 años de trayectoria en derechos humanos, demandó la publicación inmediata del texto completo y la inclusión de víctimas y familiares en el debate. "Una ley de amnistía no puede debatirse ni aprobarse a espaldas de las víctimas, sin consulta amplia ni participación de organizaciones", señaló Provea en un comunicado público.

El Comité de Familiares de Presos Políticos (Clippve) se sumó a las críticas, afirmando que no habrá amnistía legítima sin reconocer a las víctimas. En un video difundido en X, una portavoz del comité —representando a madres, amigos y detenidos— enfatizó: "Mientras no se tome en cuenta a familiares, a las madres, a los amigos, a los presos políticos, a los comités que nos hemos constituido legítimamente, no vamos a hablar de una amnistía legítima y real". Subrayaron que excluir a las víctimas equivale a ignorar su sufrimiento y vaciar de sentido la reconciliación.

El diputado opositor Luis Florido, quien forma parte del equipo que revisará el proyecto antes de la segunda votación en plenaria, reconoció un "cambio en la posición" del oficialismo, que se había negado antes de los ataques de EE. UU. del 3 de enero a avanzar en una ley de amnistía, una demanda usual de la oposición venezolana.

Este debate surge en un contexto de giro político inesperado tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, dejando a Delcy Rodríguez como presidenta interina bajo influencia de Washington.

Delcy Rodríguez anunció el proyecto durante la apertura de actividades judiciales del 2026, ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de una "liberación masiva" de detenidos políticos.

Desde el 8 de enero, cuando el presidente del parlamento Jorge Rodríguez dijo que habría una excarcelación masiva de presos políticos, solo han sido excarcelados 383 hasta este jueves.

Pese al optimismo por la posible liberación de cientos de detenidos, las reservas persisten. Defensores de derechos humanos temen que la ley perpetúe divisiones si no deroga normativas represivas como la Ley contra el Odio o la de Terrorismo, y si no incluye reparaciones para víctimas de años de represión. Para la sociedad civil, la amnistía representa una oportunidad de reconciliación, pero solo si se construye con inclusión y justicia verdadera. (ANSA).