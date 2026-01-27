Venezuela apuesta a la inversión extranjera para reflotar su industria petrolera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que se prevé un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026 con una mayor participación de empresas privadas, en medio de cambios que buscan atraer capital extranjero

Rodríguez impulsa un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, con miras a incrementar la producción petrolera del país tras los acuerdos con el presidente estadounidense Donald Trump después de la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

"Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor", dijo este lunes Rodríguez durante un encuentro con empresarios transmitido por la televisión estatal

Agregó que prevé un aumento del 55% en la inversión en el rubro para 2026 con una mayor participación de empresas privadas amparada por una reforma en la ley de Hidrocarburos

"El año pasado la inversión fue casi US$900 millones y para este año se firmó y se proyectó una inversión de US$1.400 millones", señaló

En su discurso, Rodríguez afirmó que Venezuela "no acepta órdenes", en referencia a declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que no especificó

"El secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas y tengo que responderlas: el pueblo de Venezuela no acepta órdenes", dijo

"El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. No tenemos otro factor externo a quien obedecer", subrayó al término del encuentro

Los cambios legales

La reforma de la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada en una primera discusión en el Parlamento venezolano, busca abrir paso a la recuperación de la industria petrolera y atraer los capitales necesarios para elevar la producción.

El jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, dijo que "es el momento" de que en Venezuela "se dispare de manera exponencial la producción de petróleo de Venezuela"

La "única manera de hacer eso" es atrayendo "inversión extranjera" que "llegue de inmediato sin ningún tipo de preocupación, que puedan ingresar los recursos que se necesitan para la explotación de esos campos", agregó Rodríguez

Se espera que esta semana los parlamentarios la aprueben en segunda discusión.

El texto incluye una figura para acordar contratos entre las empresas nacionales y extranjeras con el Estado que les permita ejecutar operaciones de exploración y extracción con mayores flexibilidades.

Este mecanismo de Contratos de Participación Petrolera (CPP) en Hidrocarburos existe desde 2020, cuando se aprobó la llamada ley antibloqueo, que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones de Estados Unidos.

A juicio de la presidenta encargada, esta figura resultó en un "modelo exitoso". "Al día de hoy hay 29 CPP suscritos", dijo.

Mariano Vela, presidente de la gigante estadounidense Chevron, agradeció los esfuerzos del Parlamento y señaló que la prioridad de la empresa sigue siendo la seguridad de sus trabajadores y la integridad de los activos.

"Estamos preparados para continuar aportando nuestra experiencia en el manejo de las operaciones, con innovación tecnológica, un trabajo arduo y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", indicó durante el encuentro con la mandataria.

A la espera de más excarcelaciones

Tras la captura de Maduro, las relaciones del gobierno venezolano con Estados Unidos dieron un vuelco diplomático y comercial.

Caracas anunció el 8 de enero que liberaría a cientos de personas detenidas por razones políticas, entre ellos dirigentes y defensores de derechos humanos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el gobierno ya concretó más de 800 excarcelaciones desde "antes de diciembre" pasado, sin dejar claro a qué período se refiere.

Oenegés cuestionan esta cifra. La organización Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, verificó desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros, 266 desde el 8 de enero.

"No cuadra con ninguna de las cifras" que maneja el gobierno, explicó a la AFP Gonzalo Himiob, vicepresidente de esa oenegé.

Familiares de los detenidos claman celeridad en las excarcelaciones.