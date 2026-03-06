Venezuela apuesta por relación de "respeto mutuo" con EEUU al reanudar lazos diplomáticos

Venezuela dijo el jueves que apostaba por "una nueva etapa" en la relación con Estados Unidos "basada en el respeto mutuo", según un comunicado de la cancillería publicado poco después de que el Departamento de Estado anunciara la reanudación de los lazos diplomáticos.

El gobierno de Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, "reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos".

Venezuela mencionó además una "relación positiva y de beneficio compartido".